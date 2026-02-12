Україна попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар

Україна знає, що Угорщина готується вчергове поскаржитися на проблеми з транзитом російської нафти через нафтопровід "Дружба", оскільки транзит нафти зупинився через цілеспрямований російський удар по Бродам 27 січня.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Заява МЗС

“Ми знаємо, що угорська сторона готується знову поскаржитися на проблеми з транзитом російської нафти через нафтопровід "Дружба". Ми можемо лише порадити їм звернутися до своїх "друзів" у Москві з цими фотографіями. Це палаюча інфраструктура нафтопроводу "Дружба" після останнього цілеспрямованого російського удару 27 січня, який зупинив транзит нафти", - наголосив очільник МЗС.

Він зауважив, що Угорщина не висловила Росії жодного протесту з цього приводу.

"Вони навіть не змогли вимовити слово "Росія". Подвійні стандарти в кращому вигляді", - підкреслив Сибіга.

Він додав, що правда полягає в тому, що Москва перестала бути надійним постачальником, як тільки почала агресію проти України.

Сибіга висловив жаль, що уряд Угорщини не зрозумів це і не зміг диверсифікувати поставки.

Удар по Бродам

Вранці 27 січня армія РФ атакувала Броди на Львівщині ударним БпЛА.Був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури групи “Нафтогаз".

Внаслідок влучання виникла пожежа, яку гасили декілька днів.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" — це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Раніше найбільшим покупцем російської нафти по "Дружбі" була Німеччина, але поставки в цю країну припинилися на початку 2023 року через санкції, накладені ЄС на північну гілку нафтопроводу.

У вересні 2024 року угорська енергетична компанія MOL заявила про досягнення угоди, яка забезпечить продовження поставок російської сирої нафти територією України.

Постачання російської нафти компанії "Лукойл" нафтопроводом "Дружба" до Угорщини відновилося за зміненими контрактами. Прийом сировини тепер іде на кордоні Білорусії та України.

Наразі російська нафта забезпечує дві третини потреб Угорщини.