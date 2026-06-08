Зарплати в Кабміні за травень: хто з урядовців отримав найбільше

Офіційний Урядовий портал оприлюднив дані про заробітні плати керівництва Кабінету Міністрів України за травень. За підсумками місяця "чистий" дохід більшості урядовців після вирахування податків зафіксувався на однаковій позначці, проте лідером за рівнем реальних виплат став перший віцепрем'єр-міністр та міністр енергетики Денис Шмигаль.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на офіційні дані Кабміну.

Фактично отримана Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко заробітна плата за травень становила 109 097,44 гривні. Сума її загальних нарахувань досягла 141 684,99 гривні (посадовий оклад склав 128 191,19 гривні, а оплата за час відрядження — 13 493,80 гривні). Після утримання 32 587,55 гривні податків (ПДФО та військового збору) очільниця уряду отримала зазначену чисту суму.

Виплати віцепрем'єрам та керівникам Секретаріату

Найвищу реальну виплату серед топпосадовців зафіксовано у Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра енергетики Дениса Шмигаля — 128 933,35 гривні "чистими". Загалом йому було нараховано 167 445,91 гривні. При цьому його оклад становив 80 962,86 гривні, а більшу частину суми сформували виплати за час відрядження — 86 483,05 гривні. Сума утриманих податків з його доходу склала 38 512,56 гривні.

Доходи інших віцепрем'єр-міністрів розподілилися таким чином:

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка отримав на руки 109 097,45 гривні (нараховано 141 685,00 гривень, з яких оклад становив 67 469,05 гривні, а відрядні — 74 215,95 гривні).

Віцепрем’єр з відновлення – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба фактично отримав 109 097,44 гривні (нараховано 141 684,99 гривні, де оклад склав 74 215,95 гривні, а відрядні — 67 469,04 гривні).

Віцепрем’єр з гуманітарної політики – Міністр культури Тетяна Бережна також отримала "чистими" 109 097,44 гривні (нараховано 141 684,99 гривні, оклад — 94 763,34 гривні, відрядні — 46 921,65 гривні).

Окремо оприлюднено доходи керівництва Секретаріату Кабміну. Державний секретар КМУ Костянтин Мар’євич фактично отримав 101 249,08 гривні (нараховано 131 492,32 гривні), а виплати його заступників (О. Войтовича, О. Капітонова, П. Полянського, В. Федорчука, Р. Огризка, І. Сопіги) "чистими" коливалися в межах від 66 454,93 до 94 880,48 гривні залежно від надбавок за ранг, вислугу років та роботу з таємними документами.

Нагадаємо, Держстат назвав регіони з найвищими та найнижчими зарплатами. За даними статистичного відомства, середня заробітна плата в Україні у квітні становила 30 515 гривень, продемонструвавши незначне зростання на 0,5% порівняно з попереднім місяцем. Найвищі доходи традиційно фіксують у столичному регіоні та у сферах, пов'язаних із цифровими технологіями та оборонним сектором.