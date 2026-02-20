Оборудование нефтепровода "Дружба" значительно повреждено в результате удара России — "Укртранснафта"

В результате целенаправленной российской атаки 27 января были нанесены значительные повреждения технологическому и вспомогательному оборудованию нефтепровода "Дружба".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила "Укртранснефть" в официальном комментарии по запросу агентства "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что на разных этапах продолжаются работы по дефектированию, стабилизации технического состояния системы и устранению последствий российского удара. Аварийно-восстановительные работы производятся с привлечением профильных технических подразделений и специализированного оборудования.

В "Укртранснафте" подчеркнули, что РФ систематически атакует объекты нефтегазовой инфраструктуры, и с начала полномасштабного вторжения совершила более 400 атак на объекты группы "Нафтогаз", использовав более 1700 средств поражения.

"Все эти массированные российские ракетно-дроновые атаки направлены на уничтожение нефтегазовой и энергетической инфраструктуры Украины. В таких условиях энергетическим компаниям сложно обеспечить бесперебойное, безопасное и стабильное функционирование", - подчеркнули в "Укртранснафте".

В компании отметили, что в установленном порядке оперативно проинформировали венгерскую и словацкую стороны об атаке 27 января и ее последствиях.

"Представители компании находятся в постоянном диалоге с венгерскими и словацкими контрагентами", – добавили в "Укртранснафте".

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Ранее Украина официально предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", поврежденный в результате российского удара. Словакия также пригрозила приостановкой поставки электричества.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти после удара РФ по Бродам до сих пор не возобновлены "по решению Украины".

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо предположил, что прекращение поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" стало политическим решением президента Украины Владимира Зеленского.

Удар по Бродам

Утром 27 января армия РФ атаковала Броды во Львовской области ударным БпЛА. Был поврежден объект критической инфраструктуры группы "Нефтегаз".

В результате попадания возник пожар, который тушили несколько дней.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" - это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Ранее самым крупным покупателем российской нефти по "Дружбе" была Германия, но поставки в эту страну прекратились в начале 2023 года из-за санкций, наложенных ЕС на северную ветвь нефтепровода.

В сентябре 2024 года венгерская энергетическая компания MOL заявила о достижение соглашения, которое обеспечит продолжение поставок российской сырой нефти по территории Украины.

Снабжение российской нефти компании "ЛУКойл" нефтепроводом "Дружба" в Венгрию восстановилось по измененным контрактам. Прием сырья идет на границе Белоруссии и Украины.

В настоящее время российская нефть обеспечивает две трети потребностей Венгрии.