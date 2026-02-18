Запланована подія 2

Читати українською

ЕС поощряет Украину отремонтировать нефтепровод "Дружба", чтобы Венгрия и Словакия получали российскую нефть

Нефтепровод "Дружба"
Нефтепровод "Дружба", магистральная ветвь возле Сколього / Википедия

Европейский Союз контактирует с Украиной по нефтепроводу "Дружба", повреждение которого в конце января остановили поступление российской нефти в Венгрию и Словакию.

Как пишет Delo.ua, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, передает "Радио Свобода".

"Мы поддерживаем связь с Украиной по поводу сроков ремонта нефтепровода "Дружба" и того, как быстро он может быть запущен", – сказала она журналистам в Брюсселе.

Спикер Еврокомиссии подчеркнула, что исполнительный орган ЕС готов созвать экстренную координационную группу с соответствующими сторонами для обсуждения альтернативных маршрутов поставки топлива.

Итконен также отметила, что "краткосрочных рисков для безопасности поставок для Венгрии и Словакии нет", поскольку у них есть 90-дневные резервные запасы.

Венгрия обратилась в Хорватию по поводу транзита российской нефти

Ранее Будапешт официально обратился в Загреб с просьбой обеспечить   транспортировка российской нефти   нефтепроводом Adria. Соответствующее совместное письмо направили министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министерша экономики Словакии Дениса Сакова.

"Мы просим Хорватию обеспечить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод Adria, ведь наше санкционное исключение позволяет импортировать российскую нефть по морю в случае перебоев с трубопроводными поставками", - написал Сиярто.

Украина предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах на Львовщине.

В Хорватии не согласились по просьбе Венгрии и Словакии транспортировать именно российскую нефть через трубопровод Adria.

Министр экономики Хорватии Анте Шушняр ответил, что покупка российской нефти помогает финансировать войну и нападения на украинский народ. Он отметил, что Хорватия не позволит поставить под угрозу поставки топлива в Центральную Европу, а решить эту проблему страна поможет в рамках законодательства ЕС.

Автор:
Светлана Манько