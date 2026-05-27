Курс валют на 27 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальный курс доллара на 27 мая / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на три копейки, обновив исторический максимум, в то же время евро подешевел на две копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27.05.2026 ( среда ).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,27 грн (+3 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,51 грн (-2 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 12,17 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 44,09/44,20
Евро 51,55/51,75
Злотый 12,04/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 27 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 43,90/44,55 50,80/51,80
Ощадбанк 43,95/ 44,60 51,25/51,90 12,20/12,60
ПУМБ 43,90/ 44,60 51,30/52,00 12,20/12,60
Укргазбанк 43,90/ 44,60 51,25/51,90 12,20/ 12,60
Райффайзен 43,95/ 44,50 51,20/51,85

Напомним, на валютном рынке Украины на прошлой неделе зафиксировали усиление доллара на фоне слабеющего евро. К концу мая ожидается повышенная волатильность курса валют из-за политических решений в Верховной Раде, налогового периода и влияния международных финансовых факторов.

Автор:
Светлана Манько