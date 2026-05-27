Цена нефти на 27 мая – цена на нефть Brent, WTI, Urals

По состоянию на 27 мая 2026 цена нефти Brent составляет $97,98 за баррель, WTI — $91,88, а Urals — $96,32. Цены на нефть пошли вниз из-за срыва переговоров между США и Ираном и возобновления боев у стратегического Ормузского пролива.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 27 мая

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 97,98 – 0.97% WTI 91,88 – 0.86% Urals 96,32 – 4.92%

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,42 доллара (или 1,43%), остановившись на отметке 98,16 доллара за баррель.

В то же время американская нефть WTI потеряла 1,66 доллара (или 1,77%), упав до 92,23 доллара за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, нефть начала дешеветь после недавнего скачка. Причина – новые боевые действия, мешающие США и Ирану договориться об открытии важного морского пути для танкеров.

Накануне во вторник нефтяные котировки стремительно выросли. Причиной послужили новые удары американских военных по объектам в Иране.

Это фактически перечеркнуло надежды, которые появились в минувшие выходные, на то, что Вашингтон и Тегеран смогут достичь финального соглашения о прекращении войны.

Позиции сторон обычно расходятся. Иран заявил во вторник, что Соединенные Штаты нарушили режим прекращения огня, нанеся удары по целям вблизи спорного Ормузского пролива.

США настаивают, что их воздушные удары носили исключительно оборонительный характер.

После апрельского перемирия в трехмесячном конфликте стороны отчитывались о прогрессе в переговорах по возобновлению судоходства через пролив, который является ключевым глобальным маршрутом для транспортировки нефти и газа.

Однако текущая вспышка розни ставит эти договоренности под угрозу. Ситуацию на Ближнем Востоке дополнительно осложнило произошедшее во вторник усиление бомбардировок Ливана со стороны Израиля.

Напомним, мировой рынок нефти штормит из-за угрозы новой эскалации между США и Ираном в Ормузском проливе, однако украинский топливный рынок демонстрирует относительную стабильность. Несмотря на точечный рост цен на бензин А-95, оптовый сегмент дизтоплива и сжиженного газа уверенно идет на понижение, создавая предпосылки для удешевления горючего на АЗС уже в ближайшие дни.