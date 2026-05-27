Украинцы вложили в землю почти 50 млрд грн за четыре года: где самые дорогие гектары

Около 50 млрд грн украинцы вложили в землю свыше четырех лет после отмены моратория и открытия земельного рынка. В пересчете — это более полумиллиона сделок. 75,1 тысячи грн составляет средняя цена за гектар земли в Украине. Самая дорогая земля на Ивано-Франковщине и Киевщине, а самое активное в этом году землю покупают на Виннитчине и Черниговщине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что 501 619 сделок купли-продажи сельхозземли на общую сумму 49,7 млрд грн заключили в Украине более 4 лет с момента открытия земельного рынка. Общая площадь участков оформленных сделок составляет 977,2 тысяч гектаров.

По данным аналитиков, рекордные 131,3 тысячи сделок заключили украинцы в прошлом году. Это на 13% больше, чем в 2024 году. В то же время, сумма сделок выросла сразу на 43%: с 12,5 млрд грн до 18 млрд грн. Если в 2024 году гектар земли стоил в среднем 47,3 тыс. грн, то в 2025 году уже 61,8 тыс. грн. Таким образом, земля за год подорожала почти на треть.

Стоимость гектаров

Рынок земли продолжил дорожать и в 2026 году. Только за первые 4 месяца украинцы заключили 39 797 сделок на сумму 6,17 млрд. грн. Аналитики отмечают, что хотя сделок и уменьшилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость земли продолжила стремительно расти и достигла 75,1 тыс. грн/га. Это на 26% больше, чем годом ранее.

При этом при росте цен площадь проданных земель сократилась. Если в январе-апреле 2025 года продали 92,9 тысяч гектаров, то в этом году - 82,1 тысяч га.

Самым дорогим месяцем 2026 пока стал январь — тогда средняя цена гектара достигла 95,7 тыс. грн. Наибольшую активность покупатели проявили в марте, когда было заключено 12 276 сделок.

Где самая дорогая земля

Традиционно цены сильно разнятся в зависимости от региона. Самая дорогая земля сейчас в Ивано-Франковской области, где гектар в среднем стоит 179,6 тыс. грн. Почти такая же цена в Киевской области — 178,2 тыс. грн/га. В пятерку самых дорогих вошли Львовщина (153,4 тыс. грн/га), Тернопольщина (120 тыс. грн/га) и Винницкая (93,4 тыс. грн/га).

Самые же низкие цены — в прифронтовых и южных регионах. В Донецкой области гектар земли стоит 30,7 тыс. грн, в Херсонской области — 38,5 тыс. грн/га, а в Николаевской области — 44,1 тыс. грн/га. В регионы с самыми низкими ценами на землю также попали Днепропетровщина (46,5 тыс. грн/га) и Одесщина (47,8 тыс. грн/га).

Активнее всего землю продают в центральных и северных регионах страны. Больше всего соглашений с начала года заключили в Винницкой области — 3 416. Далее следуют Черниговская (3 279), Сумская (3 261), Полтавская (2 963) и Хмельницкая (2 905) области.

Напомним, в апреле средняя стоимость гектара сельскохозяйственной земли в Украине составила 69468 гривен. По сравнению с мартом цена на землю опустилась на 9,4% – тогда она достигала отметки в 73923 гривны.