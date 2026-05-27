Українці вклали у землю майже 50 млрд грн за чотири роки: де найдорожчі гектари

Понад пів мільйона угод уклали українці з моменту відкриття ринку землі / Depositphotos

Майже 50 млрд грн українці вклали у землю за понад чотири роки після скасування мораторію і відкриття земельного ринку. У перерахунку — це понад пів мільйона угод. 75,1 тисячі грн наразі складає середня ціна за гектар землі в Україні. Найдорожча земля наразі на Івано-Франківщині та Київщині, а найактивніше цьогоріч землю купують на Вінниччині та Чернігівщині.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що 501 619 угод купівлі-продажу сільгоспземлі на загальну суму 49,7 млрд грн уклали в Україні за понад 4 роки з моменту відкриття земельного ринку. Загальна площа ділянок оформлених угод становить 977,2 тисячі гектарів.

За даними аналітиків, рекордні 131,3 тисячі угод уклали українці торік. Це на 13% більше, ніж у 2024 році. Водночас сума угод зросла одразу на 43%: із 12,5 млрд грн до 18 млрд грн. Якщо у 2024 році гектар землі коштував у середньому 47,3 тис. грн, то у 2025 році — вже 61,8 тис. грн. Таким чином, земля за рік подорожчала майже на третину.

Вартість гектарів

Ринок землі продовжив дорожчати й у 2026 році. Лише за перші 4 місяці українці уклали 39 797 угод на суму 6,17 млрд грн. Аналітики зауважують, що хоча угод й поменшало на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, вартість землі продовжила стрімко рости й сягнула 75,1 тис. грн/га. Це на 26% більше, ніж роком раніше.

При цьому при зростанні цін площа проданих земель скоротилась. Якщо у січні-квітні 2025 року продали 92,9 тисячі гектарів, то цього року — 82,1 тисячі га.

Найдорожчим місяцем 2026 року поки став січень — тоді середня ціна гектара сягнула 95,7 тис. грн. А найбільшу активність покупці проявили у березні, коли було укладено 12 276 угод.

Де найдорожча земля

Традиційно ціни сильно відрізняються залежно від регіону. Найдорожча земля нині на Івано-Франківщині, де гектар у середньому коштує 179,6 тис. грн. Майже така ж ціна на Київщині — 178,2 тис. грн/га. До п’ятірки найдорожчих також увійшли Львівщина (153,4 тис. грн/га), Тернопільщина (120 тис. грн/га) та Вінниччина (93,4 тис. грн/га).

Натомість найнижчі ціни — у прифронтових та південних регіонах. На Донеччині гектар землі коштує 30,7 тис. грн, на Херсонщині — 38,5 тис. грн/га, а на Миколаївщині — 44,1 тис. грн/га. До регіонів з найнижчими цінами на землю також потрапила Дніпропетровщина (46,5 тис. грн/га) та Одещина (47,8 тис. грн/га).

Найактивніше землю продають у центральних та північних регіонах країни. Так, найбільше угод від початку року уклали у Вінницькій області — 3 416. Далі йдуть Чернігівська (3 279), Сумська (3 261), Полтавська (2 963) та Хмельницька (2 905) області.

Нагадаємо, у квітні середня вартість гектару сільськогосподарської землі в Україні склала 69 468 гривень. У порівнянні з березнем ціна на землю опустилася на 9,4% – тоді вона досягала позначки у 73 923 гривні.

Автор:
Світлана Манько