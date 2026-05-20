В Україні знизилися ціни на землю: в яких областях найдорожчий гектар

У квітні середня вартість гектару сільськогосподарської землі в Україні склала 69 468 гривень. У порівнянні з березнем ціна на землю опустилася на 9,4% – тоді вона досягала позначки у 73 923 гривні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

ТОП-5 регіонів з дорогими угіддями

Найдорожчою земля залишається в західних регіонах та на Київщині. Лідером за вартістю гектара стала Івано-Франківська область, де ціна зросла з 172 757 грн у березні до 246 873 грн у квітні.

До п’ятірки регіонів із найдорожчою землею також увійшли:

Львівська область — 180 153 грн за гектар;

Тернопільська область — 134 872 грн;

Київська область — 123 909 грн;

Волинська область — 100 274 грн.

Найдешевші регіони

Щодо регіонів України, де земля продавалася в квітні найдешевше – то це південні та східні області, де безпекова ситуація залишає бажати кращого:

Миколаївська область – 41 040 гривень;

Сумська область – 42 979 гривень;

Донецька область – 43 613 гривень.

Загалом продажі землі в квітні були менш активними за загальною площею (21 965 га), ніж в березні місяці (24 085 га).

Зауважимо, на початок 2026 року середня вартість гектара землі в Україні становила 64 631 грн або майже $1500. У доларовому еквіваленті ціна дільниць зростає приблизно на 10% на рік.

При цьому понад 30 мільярдів гривень вклали українці в землю за чотири роки від моменту відкриття ринку сільськогосподарських земель. Найдорожча земля на Івано-Франківщині, Львівщині та Київщині.