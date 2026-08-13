Філіппіни передали Україні 40 генераторів: куди спрямують обладнання

До хабу Міненерго прибула партія з 40 філіппінських генераторів потужністю 6 кВт кожен. Це обладнання закриє першочергові потреби місцевих громад у разі відключень світла.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Обладнання передала філіппінська компанія Highball Traders Inc. Техніку використають для резервного електропостачання соціально важливих об’єктів у громадах, які зазнають атак з боку Росії.

Як організували допомогу

Гуманітарну ініціативу узгодили у лютому 2026 року під час зустрічі посолки України на Філіппінах Юлії Федів із сенатором Ервіном Тульфо.

Логістику забезпечили через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM). Обладнання транспортували з Філіппін морем до порту Гданська в Польщі. Далі в Україну генератори доправили за підтримки урядового агентства стратегічних резервів Польщі (RARS) у межах програми пожертв rescEU.

Отримані прилади допоможуть місцевим громадам підготуватися до можливих відключень світла та забезпечать безперервне надання базових послуг населенню.

Нагадаємо, Полтавська область отримала понад 80 тонн енергетичного обладнання від Німеччини через хаби екстреної допомоги Міністерства енергетики України. Ця техніка дозволить утримувати безперебійну роботу критичних об'єктів регіону та проводити оперативні ремонти на мережах.