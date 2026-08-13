Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,71

--0,15

EUR

51,62

--0,14

Готівковий курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,90

51,70

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Філіппіни передали Україні 40 генераторів: куди спрямують обладнання

генератори
Україна отримала від Філіппін потужні генератори Daiden / Міненерго

До хабу Міненерго прибула партія з 40 філіппінських генераторів потужністю 6 кВт кожен. Це обладнання закриє першочергові потреби місцевих громад у разі відключень світла.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Обладнання передала філіппінська компанія Highball Traders Inc. Техніку використають для резервного електропостачання соціально важливих об’єктів у громадах, які зазнають атак з боку Росії.

Як організували допомогу

Гуманітарну ініціативу узгодили у лютому 2026 року під час зустрічі посолки України на Філіппінах Юлії Федів із сенатором Ервіном Тульфо.

Логістику забезпечили через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM). Обладнання транспортували з Філіппін морем до порту Гданська в Польщі. Далі в Україну генератори доправили за підтримки урядового агентства стратегічних резервів Польщі (RARS) у межах програми пожертв rescEU.

Отримані прилади допоможуть місцевим громадам підготуватися до можливих відключень світла та забезпечать безперервне надання базових послуг населенню.

Нагадаємо, Полтавська область отримала понад 80 тонн енергетичного обладнання від Німеччини через хаби екстреної допомоги Міністерства енергетики України. Ця техніка дозволить утримувати безперебійну роботу критичних об'єктів регіону та проводити оперативні ремонти на мережах.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності