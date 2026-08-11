Полтавщина отримала 80 тонн енергообладнання від Німеччини: деталі допомоги

Полтавська область отримала понад 80 тонн енергетичного обладнання від Німеччини через хаби екстреної допомоги Міністерства енергетики України. Ця техніка дозволить утримувати безперебійну роботу критичних об'єктів регіону та проводити оперативні ремонти на мережах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міненерго.

Склад вантажу

До складу вантажу увійшли такі позиції:

4 трансформаторні підстанції;

2 аварійні дизельні генератори;

насоси;

теплообмінник.

Призначення обладнання

Отриману техніку задіють для забезпечення безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури Полтавської області. Крім того, обладнання використовуватимуть під час виконання ремонтно-відновлювальних робіт на місцевих мережах.

Як зазначили у відомстві, Німеччина є одним із системних партнерів України у сфері підтримки енергетичного сектору.

Раніше повідомлялося, що енергетичні підприємства у Тернопільській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Кіровоградській областях отримали понад 80 тонн обладнання від Ісландії.