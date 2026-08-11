Дунай далі міліє: Румунія готується до зупинки реактору на єдиній АЕС та імпортуватиме світло

У Румунії через рекордне зниження рівня Дунаю готують контрольовану зупинку енергоблоку №2 АЕС "Чернавода". Посуха та відсутність опадів спричинили брак води для охолодження реактора. Для стабілізації енергосистеми Румунія планує імпортувати електрику та запровадити обмеження для промисловості.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Digi24.

Причини зупинки енергоблоку

Через тривалу посуху та відсутність дощів у басейні річки швидкість потоку Дунаю на вході до Румунії впала нижче 1400 кубічних метрів за секунду. У районі Чернаводи рівень води досяг критичної позначки мінус 230 сантиметрів, що є негативним історичним рекордом.

За таких умов постачання води для технічного охолодження реактора стає неможливим. Тому державна енергетична компанія Румунії Nuclearelectrica, яка керує єдиною в країні АЕС "Чернавода", розпочала підготовчі процедури для контрольованого вимкнення енергоблоку №2 станції.

"На даний момент можу повідомити, що в Чернаводі, на жаль, досягнуто порогу мінус 230 сантиметрів. Це означає, що атомна електростанція увійде в процедуру зупинки протягом наступних двох днів", – заявив представник національного агентства водних ресурсів Apele Române Сорін Ріндашу.

За його словами, зупинка є неминучою і може тривати щонайменше два тижні, оскільки опадів у найближчі дні не очікується, а рівень води може впасти до мінус 236 сантиметрів.

План компенсації дефіциту електроенергії

Щоб компенсувати втрату потужностей енергоблоку №2, Міністерство енергетики Румунії та Національний енергетичний диспетчер впроваджують такі заходи:

імпорт електроенергії з європейських та регіональних систем;

виведення з резерву енергетичної групи "Ровінарі 4" енергетичного комплексу "Олтенія";

додаткове використання потужностей компанії "Гідроелектрика";

обмеження споживання для окремих великих промислових підприємств у години пікового навантаження з 19:00 до 23:00.

Для побутових споживачів обмеження не застосовуватимуться, однак влада закликала громадян свідомо зменшити використання електроенергії.

Днопоглиблювальні роботи та перспективи запуску

Уряд Румунії виділив 5,1 мільйона леїв ($1,14 млн / €1,02 млн) з Резервного фонду на термінові днопоглиблювальні роботи у двох критичних точках – Кочирлені та Карагеорге-Турческу. За останній тиждень з дна річки видобули близько 100 000 кубічних метрів ґрунту.

Ці роботи не зможуть відвернути зупинку реактора, проте вони дозволять розширити смугу доступу води з 30 до 60 метрів та забезпечити глибину не менше 1 метра. Це дозволить відновлювати роботу АЕС на два-три дні швидше після того, як рівень води почне зростати.

Нагадаємо, в Румунії 5 серпня в руслі Дунаю планували затопити чотири баржі, щоб спрямувати потік води до атомної електростанції “Чернавода”.