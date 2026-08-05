Енергокриза в Румунії: у русло Дунаю занурять чотири баржі для порятунку атомної електростанції

В Румунії 5 серпня в руслі Дунаю затоплять чотири баржі, щоб спрямувати потік води до атомної електростанції “Чернавода”. Інженерні роботи необхідні для охолодження об'єкта в умовах стрімкого зниження рівня річки через спеку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Digi24.

Інженерні та військові роботи на Дунаї

Для підготовки до затоплення барж залучили екскаватори вантажопідйомністю 35 т та 60 т. Обладнання розчистило зону вибуху біля скелі Паржоая на Старому Дунаї, а вилучений матеріал завантажили на судна. Військові також провели підривні роботи, щоб перенаправити течію з рукава Бала до Старого Дунаю та підняти рівень води на 10–12 см (3,94–4,72 дюйма).

Перші результати операції вже зафіксовані: зниження рівня води зупинилося, а після зміщення породи відбулося зростання на 2 см (0,79 дюйма). З урахуванням прогнозованого падіння на 2–3 см (0,79–1,18 дюйма) на день, загальний позитивний ефект досяг 4 см (1,57 дюйма).

Вплив на енергосистему

Зупинка першого блоку АЕС "Чернавода" через спеку вже призвела до втрати 10% внутрішнього виробництва електроенергії. Загроза вимкнення другого блоку залишається високою, що може спричинити суттєвий дефіцит у мережі.

"Додатковий день роботи електростанції в Чернаводі приблизно втричі фінансово ефективніший, ніж витрати на ці операції", — зазначив виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце.

Раніше повідомлялося, що через рекордну посуху та зниження рівня Дунаю АЕС "Чернавода" опинилася під загрозою зупинки: перший реактор уже відключений, а другому не вистачає води для охолодження.