Энергокризис в Румынии: в русло Дуная погрузят четыре баржи для спасения атомной электростанции

В Румынии 5 августа в русле Дуная затопят четыре баржи, чтобы направить поток воды к атомной электростанции "Чернавода". Инженерные работы необходимы для охлаждения объекта в условиях стремительного понижения уровня реки из-за жары.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Digi24.

Инженерные работы на Дунае

Для подготовки к затоплению барж привлекли экскаваторы грузоподъемностью 35 т и 60 т. Оборудование расчистило зону взрыва у скалы Паржоая на Старом Дунае, а изъятый материал был помещен на суда. Военные также провели взрывные работы, чтобы перенаправить течение из рукава Бала в Старый Дунай и поднять уровень воды на 10-12 см (3,94-4,72 дюйма).

Первые результаты операции уже зафиксированы: понижение уровня воды остановилось, а после смещения породы произошел рост на 2 см (0,79 дюйма). С учетом прогнозируемого падения на 2-3 см (0,79-1,18 дюйма) в день, общий положительный эффект достиг 4 см (1,57 дюйма).

Воздействие на энергосистему

Остановка первого блока АЭС "Чернавода" из-за жары уже привела к потере 10% внутреннего производства электроэнергии. Угроза отключения второго блока остается высокой, что может вызвать существенный дефицит в сети.

"Дополнительный день работы электростанции в Чернаводе примерно втрое финансово эффективнее затрат на эти операции", — отметил исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце.

Ранее сообщалось, что из -за рекордной засухи и снижения уровня Дуная АЭС "Чернавода" оказалась под угрозой остановки : первый реактор уже отключен, а второму не хватает воды для охлаждения.