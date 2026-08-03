В Румынии взорвали скалу на Дунае, чтобы спасти АЭС "Чернавода" от полной остановки

Из-за рекордной засухи и снижения уровня Дуная АЭС "Чернавода" оказалась под угрозой остановки: первый реактор уже отключен, а второму не хватает воды для охлаждения. Чтобы изменить русло и направить воду на станцию, 3 августа военные применили взрывчатку и взорвали скалу Пиржоая.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Digi24.

Сток Дуная на въезде в Румынию снизился до 1400 кубических метров в секунду. Это значение приближается к минимуму 1985 года и существенно ниже многолетней нормы августа в 3900 кубических метров в секунду.

Остановка реактора и угрозы для энергосистемы

Атомная электростанция обеспечивает почти 25% потребности Румынии в электроэнергии. Из-за нехватки воды для охлаждения реактор №1 АЭС "Чернавода" остановлен уже шесть дней. Если уровень воды будет падать, существует риск остановки реактора №2.

Правительство Румынии ввело общенациональное состояние чрезвычайной ситуации на август и призвало крупных потребителей добровольно снизить использование электричества в вечерние пиковые часы.

Подрыв скалы и строительство дамбы

Для обеспечения системы охлаждения АЭС "Чернавода" водой Министерство обороны Румынии привлекло более 100 военных, 16 единиц техники и водолазов.

Операция предусматривает следующие шаги:

подрыв скалы Пиржоая у рукава Бала (после попыток с применением 30 и 60 килограммов взрывчатки использовано 100 килограммов);

проведение дноуглубительных работ с помощью специального судна;

расчистка обломков тяжелым краном и двумя баржами;

контролируемое затопление нескольких барж с 500 тоннами камней для создания дамбы и отвода воды в Старый Дунай.

"Относительно того, что сейчас происходит на въезде в страну на Дунае, мы можем лишь подтвердить, что в Базяше фиксируется 1590 кубических метров в секунду, с тенденцией к снижению до 7 августа, когда будет зафиксировано около 1450 кубических метров. Что это означает для "Черноводы"? Это означает уменьшение примерно на 2-е. 4-5 дней на границе", – заявил заместитель генерального директора Национальной администрации "Румынских вод" Сорин Риндашу.

На проведение гидротехнических работ в зоне аддукта АЭС "Черновода" правительство выделило 7 миллионов леев (€1,41 млн).

Ранее сообщалось, что Венгрия может впервые за 44 года полностью остановить работу единой атомной электростанции "Пакш" из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае.