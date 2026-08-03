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Четыре области получили от Австрии и Швеции оборудование для защиты энергосистемы

Четыре области получили от Австрии и Швеции оборудование для защиты энергосистемы
Четыре области получили от Австрии и Швеции оборудование для защиты энергосистемы

Энергетические предприятия Черновицкой, Черниговской и Киевской областей получили от Австрии оборудование для восстановления и модернизации электросетей, резервного электропитания и подготовки инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго .

Оборудование было передано со складов хабов экстренной энергетической помощи Минэнерго при поддержке Федерального министерства внутренних дел Австрии.

Помощь должны использовать для повышения устойчивости энергетической инфраструктуры в трех регионах, в частности для восстановления поврежденных сетей и резервного питания.

Список и количество переданного оборудования в сообщении не уточняются.

Кроме этого, Ивано-Франковская область получила от Швеции более 12 тонн гуманитарной помощи от Швеции. Сюда вошли защитные конструкции для энергетической инфраструктуры.

С начала 2026 года Украина получила от международных партнеров 4466 единиц энергетического оборудования, среди которых генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы.