Четыре области получили от Австрии и Швеции оборудование для защиты энергосистемы

Энергетические предприятия Черновицкой, Черниговской и Киевской областей получили от Австрии оборудование для восстановления и модернизации электросетей, резервного электропитания и подготовки инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго .

Оборудование было передано со складов хабов экстренной энергетической помощи Минэнерго при поддержке Федерального министерства внутренних дел Австрии.

Помощь должны использовать для повышения устойчивости энергетической инфраструктуры в трех регионах, в частности для восстановления поврежденных сетей и резервного питания.

Список и количество переданного оборудования в сообщении не уточняются.

Кроме этого, Ивано-Франковская область получила от Швеции более 12 тонн гуманитарной помощи от Швеции. Сюда вошли защитные конструкции для энергетической инфраструктуры.

С начала 2026 года Украина получила от международных партнеров 4466 единиц энергетического оборудования, среди которых генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы.