"Киевстар" оптимизирует развитие сети и готовится к запуску 5G

"Киевстар" рассматривает выделение магистральной оптоволоконной сети в отдельный бизнес. Компания имеет более 50 тысяч км оптоволокна и готовится к внедрению 5G.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

"Киевстар" рассматривает создание отдельного бизнеса

Пока "Киевстар" не планирует значительных вложений в расширение оптоволоконной сети, поскольку уже имеет одну из крупнейших инфраструктур такого типа в Украине. Общая протяженность сети компании превышает 50 тысяч километров и включает в себя магистральные каналы и транспортную сеть.

Одним из основных направлений работы компании остается подготовка к внедрению технологии 5G. Для этого оператор расширяет подключение базовых станций к оптоволоконной инфраструктуре.

По данным компании, в настоящее время около 50% базовых станций в масштабах страны уже имеют оптоволоконное подключение, а в отдельных городах этот показатель достигает 70%.

По итогам второго квартала 2026 года EBITDA "Киевстар" выросла на 21,1% — до 8,3 млрд грн, а выручка увеличилась на 27% — до 14,9 млрд грн. Чистая прибыль компании за первое полугодие выросла на 36,1% в годовом исчислении и составила 7,1 млрд грн.

Напомним, ранее сообщалось, что "Киевстар" хочет купить большого облачного провайдера GigaCloud. О намерениях приобрести 80% акций компании стало известно в сентябре 2025 года. Это поглощение позволит мобильному оператору значительно расширить свой портфель цифровых сервисов для бизнеса.