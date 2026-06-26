"Киевстар" расширил тестовую 5G-зону: где теперь доступна

Компания "Киевстар" расширила тестовую 5G-зону во Львове и запустила технологию пятого поколения мобильной связи на территории железнодорожного вокзала.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора.

Отмечается, что Львов стал первым городом, где была развернута пилотная зона 5G в январе 2026 года. Первоначально технология заработала в историческом центре. С тех пор почти 534 тысяч абонентов во Львове воспользовались 5G в сети "Киевстар". А в пределах пилотной зоны доля 5G-трафика уже составляет более 42% общего объема передачи данных.

С 26 июня для тестирования технологии доступна новая локация – Львовский железнодорожный вокзал, являющийся ключевым элементом городской инфраструктуры. Высокая концентрация пользователей мобильной связи в транспортном узле позволит мобильному оператору оценить работу сети в условиях интенсивной нагрузки.

Как воспользоваться

Для использования 5G мобильный телефон должен поддерживать эту технологию. Если SIM-карта поддерживает 4G, заменять ее не нужно, ведь 5G использует тот же тип SIM-карт, что и 4G.

Сегодня скоростной 4G от "Киевстар" доступен более 96% населения Украины, а пиковая скорость передачи данных в сети достигает почти 1 Гбит/с.

Напомним, что пилотные зоны 5G уже развернуты в трех городах Украины - Львове, Харькове и Бородянке.

"Киевстар" готовится к запуску тестовых площадок в Киеве и Одессе.

Ранее "Киевстар" сообщил, что 2026 станет последним годом использования технологии 3G в Украине для компании. Оператор планирует полностью сосредоточиться на развитии сети 4G и последующей подготовки к запуску 5G после завершения войны.

Технология 5G

Полноценный запуск 5G в Украине должен состояться в 2022 году, однако полномасштабное вторжение России помешало этому.

27 мая 2024 года в Украине впервые состоялся тестовый запуск сети связи 5G. Vodafone совместно с компанией Nokia организовали телемост, объединив Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки для проверки качества связи 5G.

Технология 5G обеспечивает передачу данных в 10 раз быстрее 4G, что открывает новые возможности для обмена большими объемами информации.