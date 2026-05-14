Vodafone запускает 5G в роуминге в 15 странах мира: в каких именно
Мобильный оператор Vodafone Украина расширяет возможности своих клиентов за рубежом и запускает 5G в международном роуминге в 15 странах мира.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Vodafone.
В каких странах доступен
5G в роуминге Vodafone уже доступен в 15 странах, среди которых Словения, Польша, Болгария, Чехия, Венгрия, Швейцария, Франция, Мальта, Хорватия, Люксембург, Германия, Словакия, Черногория, Кипр, а также Новая Зеландия.
В настоящее время сети оператора уже работают в сотнях городов.
5G в роуминге обеспечивает:
- быстрая загрузка сервисов и контента;
- стабильные видеозвонки и онлайн-встречи;
- работу с документами, навигацией и стримингом
Решение особенно актуально во время путешествий и командировок, когда доступ к быстрому интернету является критически важным.
Условия использования
5G в роуминге доступен без дополнительных подключений – на тех же условиях, что и мобильный интернет 4G в роуминге, в пределах тарифа абонента.
В частности, в странах Европейского Союза для большинства тарифов действует принцип Roam like at home (" Роуминг как дома "), позволяющий пользоваться минутами, SMS и частью интернета по своему тарифу за границей так же, как и в Украине – без дополнительной оплаты.
Как воспользоваться
Для доступа к 5G в роуминге достаточно иметь смартфон с поддержкой 5G, находиться в зоне покрытия и активную услугу роуминга Vodafone. Подключение производится автоматически.
О Vodafone Украина
Vodafone Украина – украинская телекомкомпания, предоставляющая услуги скоростного интернета 4G, фиксированной связи и интернета.
Инвестиции Vodafone в период активного строительства сетей скоростной связи в 2015-2025 годах достигли почти 57,2 млрд грн.
В Украине услугами Vodafone пользуется 15,4 млн клиентов. С декабря 2019 года Vodafone Украина входит в состав NEQSOL Holding.
Компания продолжает модернизацию сети и подготовку к запуску 5G. В 2025 году реализованы пилотные проекты в ряде городов и учебных заведений, а также запущены первые открытые 5G-зоны во Львове, Харькове и Бородянке. Параллельно идет модернизация инфраструктуры в партнерстве с Nokia.