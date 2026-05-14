Vodafone запускає 5G у роумінгу у 15 країнах світу: в яких саме

Мобільний оператор Vodafone Україна розширює можливості для своїх клієнтів за кордоном і запускає 5G у міжнародному роумінгу у 15 країнах світу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Vodafone.

В яких країнах доступний

Зазначається, що 5G у роумінгу Vodafone вже доступний у 15 країнах, серед яких Словенія, Польща, Болгарія, Чехія, Угорщина, Швейцарія, Франція, Мальта, Хорватія, Люксембург, Німеччина, Словаччина, Чорногорія, Кіпр, а також Нова Зеландія.

Наразі мережі оператора вже працюють у сотнях міст.

5G у роумінгу забезпечує:

швидке завантаження сервісів і контенту;

стабільні відеодзвінки та онлайн-зустрічі;

роботу з документами, навігацією і стримінгом

Рішення особливо актуальне під час подорожей і відряджень, коли доступ до швидкого інтернету є критично важливим.

Умови користування

5G у роумінгу доступний без додаткових підключень – на тих самих умовах, що і мобільний інтернет 4G у роумінгу, у межах тарифу абонента.

Зокрема, у країнах Європейського Союзу для більшості тарифів діє принцип Roam like at home ("Роумінг як вдома"), що дозволяє користуватися хвилинами, SMS і частиною інтернету зі свого тарифу за кордоном так само, як і в Україні – без додаткової оплати.

Як скористатись

Для доступу до 5G у роумінгу достатньо мати смартфон із підтримкою 5G, перебувати у зоні покриття та мати активну послугу роумінгу Vodafone. Підключення відбувається автоматично.

Про Vodafone Україна

Vodafone Україна – українська телеком компанія, що надає послуги швидкісного інтернету 4G, фіксованого зв’язку та інтернету.

Інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного зв’язку в 2015 – 2025 роках сягнули майже 57,2 млрд грн.

В Україні послугами Vodafone користуються 15,4 млн клієнтів. З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding.

Компанія продовжує модернізацію мережі та підготовку до запуску 5G. У 2025 році реалізовано пілотні проєкти у низці міст і навчальних закладів, а також запущено перші відкриті 5G-зони у Львові, Харкові та Бородянці. Паралельно триває модернізація інфраструктури у партнерстві з Nokia.