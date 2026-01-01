"Київстар", Lifecell і Vodafone "вступають в ЄС" з 1 січня 2026 року

Сьогодні, 1 січня, в Україні запроваджений режим "Roam Like at Home" (RLAH). Він дозволяє українським абонентам дзвонити, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах Європейського Союзу за звичним домашнім тарифом, без додаткової плати. Аналогічні умови діятимуть і для європейських абонентів, які подорожують в Україну.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Україна стала першою країною поза ЄС з таким режимом

Україна стала першою країною поза межами Європейської економічної зони, яка отримала взаємний режим внутрішнього ринку з Європейським Союзом у сфері роумінгу.

Це стало можливим завдяки повній імплементації українського законодавства до актів права ЄС щодо мобільного зв’язку, розповів у коментарі Delo.ua експерт з телекомунікацій Олександр Глущенко.

З 1 січня для українців змінюються правила користування мобільним зв’язком у країнах Євросоюзу: роумінг активуватиметься автоматично після перетину кордону — без необхідності підключати додаткові послуги або спеціальні пакети.

Кінець "тимчасового" режиму

Олександр Глущенко наголошує, що під час повномасштабної війни українці фактично користувалися пільговим роумінгом завдяки спеціальним домовленостям між операторами та ЄС.

"Раніше абонентам потрібно було окремо підключати роумінгові пакети з хвилинами, SMS і гігабайтами. Без цього послуги тарифікувалися за повною вартістю", — пояснив експерт.

Водночас українці, які перебували в країнах ЄС під тимчасовим захистом, фактично користувалися зв’язком за рахунок Євросоюзу.

"Роумінг для них компенсувався ЄС у межах спеціальних угод із мобільними операторами. Цей режим діяв майже чотири роки", — зазначив Глущенко.

Повного безліміту не буде

Експерт наголосив, що нові правила не означають повний безлімітний пакет послуг в Європі. Абоненти зможуть користуватися лише тими обсягами хвилин, SMS та мобільного інтернету, які передбачені їхнім українським тарифним планом.

Оператори зобов’язані попереджати абонентів про наближення до лімітів: після використання 80% доступних хвилин, SMS або трафіку надходитиме відповідне повідомлення.

Мінімальний обсяг мобільного інтернету в роумінгу розраховується за формулою: подвійне значення від ділення вартості тарифу на оптовий ліміт ЄС. Наприклад, для тарифу 400 грн цей ліміт становитиме 12,5 гігабайт.

Правило чотирьох місяців і доплати

У класичній європейській моделі "roam like at home" зв’язок розрахований на короткострокові поїздки. Якщо абонент перебуває за кордоном понад чотири місяці, оператор може застосувати політику справедливого використання.

"Українці залишатимуться під захистом Євросоюзу, тому правило чотирьох місяців для них не діятиме", — пояснив Глущенко.

Також експерт спростував побоювання щодо значних доплат після вичерпання пакету: "Європейська система роумінгу створена для комфорту користувачів, а не для штрафів. Зазвичай оператор пропонує докупити гігабайти або змінити тариф".

Хто отримує оплату і як працює зв’язок

Оплата за послуги в роумінгу надходить українському оператору, навіть якщо абонент перебуває в іншій країні.

"Користувач фактично працює через українську мережу — IP-адреса залишається українською, а європейська мережа надає лише інфраструктуру", — пояснив експерт.

Щодо якості зв’язку, принцип роботи залишиться незмінним: телефон підключатиметься до тієї європейської мережі, з якою в оператора є роумінгова угода.

Крок до євроінтеграції

За словами Глущенка, нові правила — це не лише про комфорт абонентів, а й про стратегічну інтеграцію України в європейський мобільний простір.

"Це офіційна імплементація європейських директив і ще один важливий крок у напрямку євроінтеграції", — підсумував він.

Для користувачів це означає простіші та зрозуміліші правила: без додаткових підключень, без прихованих тарифів і з можливістю користуватися зв’язком у ЄС так само, як удома.

