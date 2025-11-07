"Vodafone Україна" починає тестувати перехід на 4G

Телеком-оператор "Vodafone Україна" оголосив про початок нового етапу модернізації мережі –поступового переходу з технології 3G на 4G. Перші повномасштабні тести стартують 11 листопада у Ковелі на Волині.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз компанії.

Під час тесту абоненти й надалі зможуть користуватися голосовим зв’язком у 2G-мережі, а мобільним інтернетом — у 4G. Vodafone планує повністю перейти на новий стандарт зв’язку протягом найближчих років.

Зазначається, що технологія 4G забезпечує вищу швидкість мобільного інтернету, стабільніше покриття та кращу якість дзвінків.

Vodafone радить абонентам переконатися, що у налаштуваннях телефону увімкнено 4G/LTE.

У компанії пояснили, що перехід відбуватиметься за допомогою технології VoLTE, яку запустили в Україні на початку цього року.

Зауважимо, в 2025 році мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G-мережі. Це дозволить звільнити частоти для 4G, що, у свою чергу, забезпечить швидші та якісніші послуги для користувачів.

Вимкнення мережі 3G в Україні буде поступовим, а мобільні оператори завчасно інформуватимуть абонентів про відключення.