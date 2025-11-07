"Vodafone Украина" начинает тестировать переход на 4G

Телеком-оператор "Vodafone Украина" объявил о начале нового этапа модернизации сети – постепенного перехода с технологии 3G на 4G. Первые полномасштабные тесты стартуют 11 ноября в Ковеле на Волыни.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз Vodafone.

Во время теста абоненты и дальше смогут пользоваться голосовой связью в 2G-сети, а мобильным интернетом — в 4G. Vodafone планирует полностью перейти на новый стандарт связи в течение ближайших лет.

Отмечается, что технология 4G обеспечивает более высокую скорость мобильного интернета, более стабильное покрытие и лучшее качество звонков.

Vodafone рекомендует абонентам убедиться, что в настройках телефона включен 4G/LTE.

В компании объяснили, что переход будет происходить с помощью технологии VoLTE, запущенной в Украине в начале этого года.

Отметим, что в 2025 году мобильные операторы начнут выключать свои 3G-сети. Это позволит освободить частоты для 4G, что в свою очередь обеспечит более быстрые и качественные услуги для пользователей.

Выключение сети 3G в Украине будет постепенным, а мобильные операторы будут заранее информировать абонентов об отключении