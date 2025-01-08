Украинцам объяснили, как мобильные операторы будут выключать 3G и что изменится для абонентов

Выключение сети 3G в Украине будет постепенным, а мобильные операторы будут заранее информировать абонентов об отключении.

Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи.

Отмечается, что мобильные операторы в Украине тестируют переход от технологии 3G к 4G в ряде населенных пунктов.

"Результаты тестирования положительны. Процесс перехода предполагает и обеспечение лучшего покрытия 4G, и облегчение перехода абонентам. Сколько он будет продолжаться – зависит не только от операторов, но и от абонентов. Этот процесс будет постепенным, и все будут надлежащим и заранее информированы. Никто не останется без связи", — подчеркивают в НКЭК.

Регулятор подчеркнул, что для пользователей кнопочных телефонов, обслуживаемых в сети 2G, отключение 3G не повлияет на возможность совершать звонки и отправлять/получать SMS. Кроме того, люди, живущие в местности с сигналом 3G, не лишатся доступа к интернету, поскольку 3G сеть только заменится на 4G.

В НКЭК отметили, что пока не будет развернуто покрытие 4G там, где его нет, отключать сеть 3G мобильные операторы не будут.

Люди, чьи SIM-карты не поддерживают 4G, могут обратиться в центры клиентского обслуживания операторов. Замена будет производиться бесплатно, а номер телефона останется неизменным.

Пользователям, телефоны которых не поддерживают 4G, а приобрести новый девайс у них нет возможности, мобильные операторы будут предоставлять скидки на приобретение нового и развертывать специальные программы поддержки для клиентов.

"Технология 3G остается действующей технологией передачи данных. Стратегия и начало отказа от 3G как устаревшей будет постепенно применяться операторами. В этом случае речь идет именно о трех мобильных операторах, которые в пределах своих технологически нейтральных лицензий могут использовать любую из технологий — чтобы только предоставлялся качественный сервис абонентам. Важно. улучшение связи для пользователей", — отметили в НКЭК.

Добавим, отключение 3G не повлияет на звонки, SMS и другие базовые услуги, но для скоростного Интернета пользователям рекомендуется перейти на 4G уже сейчас, чтобы избежать возможных неудобств в будущем. Как это сделать читайте по ссылке.