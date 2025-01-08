Українцям пояснили, яким чином мобільні оператори вимикатимуть 3G та що зміниться для абонентів

Вимкнення мережі 3G в Україні буде поступовим, а мобільні оператори завчасно інформуватимуть абонентів про відключення.

Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

Зазначається, що наразі мобільні оператори в України тестують перехід від технології 3G до 4G у низці населених пунктів.

"Результати тестування позитивні. Процес переходу передбачає і забезпечення кращого покриття 4G, і полегшення переходу абонентам. Скільки він буде тривати - залежить не тільки від операторів, а і від абонентів. Цей процес буде поступовим, і всі будуть належно і завчасно поінформовані. Ніхто не залишиться без зв'язку", - наголошують у НКЕК.

Регулятор підкреслив, що для користувачів кнопкових телефонів, які обслуговуються у мережі 2G, відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки та надсилати/отримувати SMS. Крім того, люди, які живуть у місцевості з сигналом 3G, не втратять доступ до інтернету, оскільки 3G мережа лише заміниться на 4G.

У НКЕК зазначили, що поки не буде розгорнуто покриття 4G там, де його немає, відключати мережу 3G мобільні оператори не будуть.

Люди, чиї SIM-карти не підтримують 4G можуть звернутися в центри клієнтського обслуговування операторів. Заміна відбуватиметься безплатно, а номер телефону залишиться незмінним.

Користувачам, телефони яких не підтримують 4G, а придбати новий девайс вони не мають змоги, мобільні оператори надаватимуть знижки на придбання нового і розгортатимуть спеціальні програми підтримки для клієнтів.

"Технологія 3G залишається наразі діючою технологією передачі даних. Стратегія і початок відмови від 3G як застарілої буде поступово застосовуватись операторами. В цьому випадку мова йде саме про трьох мобільних операторів, які у межах своїх технологічно нейтральних ліцензій можуть використовувати будь-яку з технологій - аби лише надавався якісний сервіс абонентам. Важливо. Перехід від 3G мереж на 4G - це в першу чергу про покращення звʼязку для користувачів", - зазначили в НКЕК.

Додамо, вимкнення 3G не вплине на дзвінки, SMS та інші базові послуги, але для швидкісного інтернету користувачам рекомендується перейти на 4G вже зараз, щоб уникнути можливих незручностей у майбутньому. Як це зробити, читайте за посиланням.