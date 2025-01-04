В Україні почнуть вимикати 3G-мережі: як налаштувати 4G на смартфоні

В 2025 році мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G-мережі. Це дозволить звільнити частоти для 4G, що, у свою чергу, забезпечить швидші та якісніші послуги для користувачів.

Про це інформує Національна комісія, що відповідає за державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та поштових послуг (НКЕК).

Все про вимкнення 3G-мережі

Зазначається, що НКЕК забезпечує справедливе ставлення до клієнтів у процесі вимкнення 3G і гарантує, що мобільні оператори нададуть максимально повну інформацію та вигідні пропозиції для абонентів під час переходу на 4G.

Оператори заздалегідь сповістять про вимкнення 3G у кожному регіоні. Якщо телефон вже підтримує 4G, додаткових дій від користувачів не потрібно.

У разі, якщо смартфон не підтримує 4G/LTE, варто розглянути оновлення пристрою. Це дозволить забезпечити безперервний зв'язок та доступ до швидкісного мобільного інтернету, радять у НКЕК.

Вимкнення 3G не вплине на дзвінки, SMS та інші базові послуги, але для швидкісного інтернету користувачам рекомендується перейти на 4G вже зараз, щоб уникнути можливих незручностей у майбутньому.

Як перейти на 4G

Інструкція для смартфонів на Android:

Відкрийте "Налаштування".

Перейдіть до розділу "З’єднання" або "Мережі".

Оберіть пункт "Мобільні мережі".

Знайдіть налаштування "Тип мережі" або "Режим мережі".

Встановіть режим "4G" або "LTE".

Інструкція для смартфонів на iOS:

Відкрийте "Налаштування".

Перейдіть у розділ "Стільникові дані".

Активуйте "Стільникові дані", і пристрій автоматично підключиться до доступної мережі.

Нагадаємо, лідери ринку стільникового зв'язку оголосили про зміну тарифів в останню декаду грудня 2024 року.

Додамо, на початку жовтня 2024 року Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) перевірила виконання операторами мобільного зв'язку посилених вимог щодо підвищення енергонезалежності і виявила порушення у "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone Україна").