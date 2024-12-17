Мобільні оператори підвищують тарифи у грудні: які зміни очікують абонентів

Лідери ринку стільникового зв'язку змінюють тарифи в останню декаду грудня, проте до підвищення вдаються не всі.

Перед Новим роком мобільні оператори анонсують здорожчання цін на послуги.

"Київстар": дорожчі тарифи і більше інтернету

У п'ятницю, 20 грудня вартість мобільного зв'язку зростає у Київстара. Натомість абонентам обіцяють збільшити наповнення популярних послуг.

Як розповіли Delo.ua в компанії, у середньому ціна зміниться на 65 грн до вартості тарифу. Однак при цьому абонент отримає значно більше послуг в тарифі: хвилини для дзвінків на інші мережі, додаткові гігабайти мобільного інтернету, а також можливість підключати додаткові безлімітні сервіси.

У компанії зауважили, що нові тарифні умови в першу чергу враховують зростання споживання послуг наших абонентів.

"Ми бачимо, наприклад, як зросло споживання трафіку в мережі. Люди все більше користуються мобільним інтернетом для моніторингу новин, роботи, перегляду фільмів, слухання подкастів. Це призводить до того, що більшість абонентів ще окремо докуповують пакети мобільного інтернету. Тепер цього робити не треба буде", - наголосили в пресслужбі Київстару.

Також, зазначають в компанії, абоненти стали більше телефонувати, як по Україні, так і закордон, тому компанія додасть хвилин для дзвінків в рамках тарифу.

Vodafone: на здорожчання зв'язку впливає зростання цін на електроенергію

Наступного тижня з 24 грудня також зростуть тарифи на стільниковий зв'язок Vodafone Україна. Як розповіли Delo.ua у компанії, зміниться вартість тарифів нової лінійки Joice та тарифу Turbo з 24.12.2024 – залежно від тарифу вартість збільшиться на 70-120 грн.

Але для абонентів, які вже користуються цими тарифами, Vodafone відтермінує зміни і впроваджує спеціальні умови користування – надає 3 пакети послуг за старою вартістю, наголосили в пресс-службі.

Для нових клієнтів, які стануть абонентами Vodafone і здійснять перший дзвінок до 20.01.2025, компанія також надасть три пакети послуг поспіль за старою вартістю. Після цього діятимуть нові ціни.

Наповнення тарифів лишається без змін, адже тарифи вже є збалансованими за вартістю і пакетом послуг.

"Фактори, які обумовлюють зміну вартості та наповнення тарифних планів цього року – це, перш за все, стрімке зростання вартості електроенергії. А враховуючи те, що обладнання для надання послуг мобільного зв'язку повністю залежить від енергоживлення, зросла собівартість послуг мобільного зв'язку", - пояснили в пресслужбі Vodafone.

Впливають на вартість стільникового зв'язку також і додаткові витрати на резервне живлення – акумулятори й генератори, паливо для них і для виїздів мобільних бригад.

Компанія вже подвоїла потужність резервних джерел живлення та продовжує закуповувати необхідне обладнання - загальні інвестиції в енергостійкість мережі у 2022-2025 роках перевищать 1,3 млрд грн.

Як наголосили в Vodafone, інженерам компанії доводиться постійно ремонтувати пошкоджене внаслідок війни обладнання, а це – додаткові витрати на запчастини та, часом, повноцінна заміна усього комплексу обладнання. Інженерам Vodafone вдалось відновити роботу більше 1000 базових станцій і повернути зв'язок у 865 населених пунктів. Крім того, збільшились податкові збори для компанії.

lifecell: сТОП-ціна до кінця 2025

Оператор lifecell вже рік не підвищує тарифи і не анонсує наразі зростання цін на зв'язок у грудні 2024-го. Як розповіли Delo.ua в компанії, тарифна політика залежить від багатьох факторів, і оператор робитьь ставку на те, щоб пропозиції залишалися конкурентними та вигідними для абонентів.

“Ми постійно аналізуємо ситуацію на ринку та робимо все можливе, щоб підтримувати баланс між розвитком мережі, забезпеченням її резервними джерелами живлення та доступністю наших послуг", - пояснили в пресслужбі.

У компанії нагадали, що останній раз перегляд тарифів відбувався понад рік тому і торкнувся лише близько 15% наших абонентів.

"Наразі ми пропонуємо акцію "сТОП-ціна", яка дає можливість новим абонентам зафіксувати вартість обраних тарифів до кінця 2025 року. Ми завжди заздалегідь інформуємо наших клієнтів про всі зміни та акції, щоб вони могли обрати найкращі умови для себе", - додали в lifecell.

Нагадаємо, на початку жовтня Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) перевірила виконання операторами мобільного зв'язку посилених вимог щодо підвищення енергонезалежності і виявила порушення у "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone Україна").

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій ще в липні посилив вимоги до мобільних операторів: так, час роботи базових станцій за відсутності зовнішнього електропостачання має бути збільшено до 10 годин.

На початку серпня всі три великі мобільні оператори - "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що не можуть виконати вимогу забезпечити 100%-у автономність мобільного зв'язку та інтернету протягом 10 годин.