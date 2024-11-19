Мобільні оператори купили нові частоти для 4G майже на 3 млрд грн: результати аукціону

Українські мобільні оператори “Київстар”, “Vodafone Україна” і lifecell (DVL) взяли участь в аукціоні на 4G-частоти мобільного зв'язку в діапазоні 2100, 2300 і 2600 МГц, витративши загально понад 2,89 млрд грн. Про це повідомляє кореспондент Delo.ua, який присутній на торгах.

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На аукціоні було розіграно п'ять лотів у трьох діапазонах радіочастот: 2100 МГц, 2300 МГц і 2600 МГц.

"Київстару" вдалося виграти боротьбу за два лоти. Загальна сума фінальних ставок становить 1,44 млрд грн.

"Vodafone Україна" також взяв два лоти, витративши 988 млн грн. А lifecell переміг у торгах за один лот зі ставкою 463 млн грн.

Деталі торгів

Початковий розмір плати за лот №1 на право отримання ліцензії у смугах радіочастот 1945-1950/2135-2140 МГц у 25 регіонах України (за винятком Автономної Республіки Крим та м. Севастополь) становив 458,3 млн грн. Лот дістався Vodafone, випередивши "Київстар", з фінальною ставкою 458 333 500 грн – різниця від початкової ставки становить усього 250 грн.

За лот № 2 – право на отримання ліцензії у смугах радіочастот 1935-1940/2125-2130 МГц у 25 регіонах України (за винятком Автономної Республіки Крим та м. Севастополь) – початкова ставка становила 458,3 млн грн (змагалися усі оператори). Переможцем лоту став lifecell з фінальною ставкою 463 000 000 грн.

У свою чергу лот № 3 за право на отримання ліцензії у смугах радіочастот 1940-1945/2130-2135 МГц у 24 регіонах України (за винятком Автономної Республіки Крим, м. Севастополь та м. Київ) з початковою ставкою 439,9 млн грн дістався "Київстару" за 448 500 000 грн. За лот змагалися усі оператори.

Лот № 4 за право на отримання ліцензії у смузі радіочастот 2355-2395 МГц у 25 регіонах України (за винятком Автономної Республіки Крим та м. Севастополь) з початковою ставкою 984,86 млн грн дістався також "Київстару" за 994 800 000 грн. Він запропонував більше, ніж "Vodafone Україна".

Останній, лот № 5, за право на отримання ліцензії в смузі радіочастот 2575-2610 МГц у 25 регіонах України (за винятком Автономної Республіки Крим та м. Севастополь) з початковою ставкою 530,005 млн грн виграв "Vodafone Україна" з фінальною ставкою розміром 530 100 000 грн.