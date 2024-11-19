Мобильные операторы купили новые частоты для 4G почти на 3 млрд грн: результаты аукциона

Украинские мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell (DVL) приняли участие в аукционе на 4G-частоты мобильной связи в диапазоне 2100, 2300 и 2600 МГц, потратив в общей сложности более 2,89 млрд грн. Об этом сообщает корреспондент Delo.ua, присутствующий на торгах.

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На аукционе было разыграно пять лотов в трех диапазонах радиочастот: 2100 МГц, 2300 МГц и 2600 МГц.

"Киевстару" удалось выиграть борьбу за два лота. Общая сумма финальных ставок составляет 1,44 млрд грн.

"Vodafone Украина" также взял два лота, потратив 988 млн грн. А lifecell победил в торгах за один лот со ставкой 463 млн грн.

Детали торгов

Начальный размер платы за лот №1 на право получения лицензии в полосах радиочастот 1945-1950/2135-2140 МГц в 25 регионах Украины (за исключением Автономной Республики Крым и Севастополя) составил 458,3 млн грн. Лот достался Vodafone, опередив "Киевстар", с финальной ставкой 458 333 500 грн – разница от первоначальной ставки составляет всего 250 грн.

За лот № 2 – право на получение лицензии в полосах радиочастот 1935-1940/2125-2130 МГц в 25 регионах Украины (за исключением Автономной Республики Крым и г. Севастополь) – начальная ставка составила 458,3 млн грн (соревновались все операторы). Победителем лота стал lifecell с финальной ставкой 463 000 000 грн.

В свою очередь лот № 3 за право на получение лицензии в полосах радиочастот 1940-1945/2130-2135 МГц в 24 регионах Украины (за исключением Автономной Республики Крым, г. Севастополь и г. Киев) с начальной ставкой 439,9 млн грн достался "Киевстар" за 448 500 000 грн. За лот соревновались все операторы.

Лот № 4 за право на получение лицензии в полосе радиочастот 2355-2395 МГц в 25 регионах Украины (за исключением Автономной Республики Крым и Севастополя) с начальной ставкой 984,86 млн грн достался также "Киевстару" за 994 800 000 грн. Он предложил больше, чем "Vodafone Украина".

Последний, лот № 5, за право на получение лицензии в полосе радиочастот 2575-2610 МГц в 25 регионах Украины (за исключением Автономной Республики Крым и Севастополя) с начальной ставкой 530,005 млн грн выиграл "Vodafone Украина" с финальной ставкой размером 530 100 000 грн.