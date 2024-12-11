Vodafone подвоює потужності резервного електропостачання базових станцій

Мобільний оператор Vodafone закупив більше 22 000 акумуляторних батарей (48V 100 Ah) для автономного живлення базових станцій під час відключень електропостачання.

Про це повідомила пресслужба Vodafone.

Зазначається, що ці батареї нового, а саме, літій-залізо-фосфатного типу, які набагато краще пристосовані до критичних умов експлуатації.

Таким чином, компанія більше ніж у 2 рази збільшить наявні ресурси та потужності сучасного резервного електропостачання об’єктів мобільного зв’язку.

"Ми докладаємо усіх зусиль для якнайшвидшої доставки цих акумуляторів в Україну. Не зважаючи на дефіцит наявного обладнання та логістичні перепони, ми диверсифікували постачальників і, таким чином, маємо чітку впевненість в отриманні придбаного обладнання у законтрактовані терміни – вже до кінця грудня – і розпочати модернізацію якнайшвидше", – розповідає Олександр Шурин, головний енергетик Vodafone Україна.

Повідомляється, що для підвищення надійності та збільшення часу автономного електропостачання базових станцій компанія протягом останніх трьох років постійно здійснює заміну батарей традиційного свинцево-кислотного типу до повного виведення їх з експлуатації на більш прогресивний – літій-залізо-фосфатний тип батарей.

Нагадаємо, на початку жовтня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) перевірила виконання операторами мобільного зв'язку посилених вимог щодо підвищення енергонезалежності і виявила порушення у "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone Україна").

Зауважимо, що в липні Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій посилив вимоги до мобільних операторів: так, час роботи базових станцій за відсутності зовнішнього електропостачання має бути збільшено до 10 годин.

На початку серпня всі три великі мобільні оператори - "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що не можуть виконати вимогу забезпечити 100%-у автономність мобільного зв'язку та інтернету протягом 10 годин.

Раніше повідомлялося, що 65% мережі найбільшого мобільного оператора "Київстар" зараз можуть працювати в автономному режимі до чотирьох годин.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 15 країнах та має партнерські угоди з операторами 45 країн. Станом на 20 червня 2024 року Vodafone надає послуги понад 330 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 21 мільйонам користувачів фіксованого інтернету, 17 мільйонам користувачів ТВ-послуг, об’єднує понад 187 мільйонів IoT пристроїв і платформ та надає послуги на базі технології 5G у найбільшій в Європі 5G мережі у 8 країнах.

Vodafone Україна – провідна українська телеком компанія, що надає послуги швидкісного інтернету 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. Інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного в 2015 – 1 півріччі 2024 року перевищили 44 млрд грн. В Україні послугами Vodafone користуються 15,9 млн клієнтів. З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding.

Нагадаємо, мобільний оператор "Vodafone Україна" розпочав продажі номерів з новим кодом - 075. Вони вже доступні до замовлення на сайті або через застосунок My Vodafone.