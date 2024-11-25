Vodafone виявився не готовим до відключень світла: оператора зобов'язали усунути порушення

На початку жовтня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК)перевірила виконання операторами мобільного зв'язку посилених вимог щодо підвищення енергонезалежності і виявила порушення у "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone Україна").

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами голови НКЕК Олександра Животовського, регулятор здійснював перевірку дотримання операторами мобільного зв'язку посилених вимог Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ).

"Відсоток виконання вимог дуже низький. За результатами перевірки в жовтні ми вже винесли припис Vodafone Ukraine і очікуємо на реакцію оператора", – підкреслив Животовський.

Очільник НКЕК наголосив, що основною метою перевірок є не покарання операторів, а мотивація до підвищення енергонезалежності мереж та їхньої стійкості в критичних ситуаціях.

Повідомляється, що у 2024 році регулятор планує збільшити кількість перевірок на 25% порівняно з минулим роком, коли було проведено 18 інспекцій.

"Цього року нам вдасться зробити близько 24 перевірок. Кожна перевірка охоплює одну область діяльності оператора", – зазначив Животовський.

Нагадаємо, що в липні Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій посилив вимоги до мобільних операторів: так, час роботи базових станцій за відсутності зовнішнього електропостачання має бути збільшено до 10 годин.

На початку серпня всі три великі мобільні оператори - "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що не можуть виконати вимогу забезпечити 100%-у автономність мобільного зв'язку та інтернету протягом 10 годин.

Раніше повідомлялося, що 65% мережі найбільшого мобільного оператора "Київстар" зараз можуть працювати в автономному режимі до чотирьох годин.