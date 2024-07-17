Операторів звʼязку зобовʼязали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) оголосив нові вимоги для базових станцій мобільних операторів у воєнний час, аби забезпечити стабільний зв'язок в умовах перебоїв з електропостачанням.

Згідно з новими правилами, мобільні оператори зобов'язані забезпечити безперервну роботу своїх базових станцій протягом 10 годин у разі відключення електроенергії. Додамо, що попередня вимога становила лише 4 години.

Для виконання цього завдання, оператори повинні поетапно забезпечити автономне резервне живлення своїх базових станцій. До 1 жовтня 2024 року 60% станцій мають бути обладнані такими системами, до 1 листопада – 70%, до 1 грудня – 80%, а до кінця січня 2025 року – всі 100%.

Крім того, до 1 грудня 2024 року, чверть базових станцій у кожній області України повинні бути підключені до генераторів з достатнім запасом палива або акумуляторів, що забезпечують автономну роботу протягом 72 годин.

Розпорядження НЦУ також стосується інших важливих об'єктів інфраструктури зв'язку. Міжнародні центри комутації, міжміські телефонні станції, транзитні станції та національні точки обміну інтернет-трафіком мають бути підключені до стаціонарних або пересувних електрогенераторів з запасом палива або обладнані акумуляторами, що забезпечують роботу протягом 72 годин. Термін виконання цієї вимоги — до 1 вересня 2024 року.

Аналогічні вимоги щодо резервного живлення поширюються і на вузли спеціальних служб, до яких підключені комунікаційні центри оперативно-диспетчерських служб, що забезпечують екстрені комунікації за телефонними номерами 101, 102, 103, 104 та 112.

У липні голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко звернувся до мобільних операторів з вимогою забезпечити стабільний зв'язок під час відключень електроенергії, оскільки жителі Київщини неодноразово скаржилися на зникнення мобільного зв'язку в таких ситуаціях.



Також у матеріалі Delo.ua також було зазначено, що причиною поганого зв'язку під час відключень є недостатня автономність базових станцій. Зазначалось, що хоча оператори замінили старі акумулятори на нові літієві, їх ємності недостатньо для тривалої роботи без електрики, і повна автономність всіх станцій є технічно неможливою.

Обладнання всіх базових станцій генераторами не є простим вирішенням, оскільки зберігання великої кількості пального в житлових будинках, де часто розташовані станції, є небезпечним і забороненим. Додатково існує проблема крадіжок генераторів і складнощі з їх обслуговуванням.

Під час відключень електроенергії абоненти домашнього інтернету переходять на мобільний зв'язок, що призводить до перевантаження мережі та швидкого розрядження акумуляторів базових станцій. Навіть якщо більшість станцій залишаються в ефірі, якість зв'язку значно погіршується.

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