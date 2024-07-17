- Категорія
- ІТ та Телеком
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Операторів звʼязку зобовʼязали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла
Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) оголосив нові вимоги для базових станцій мобільних операторів у воєнний час, аби забезпечити стабільний зв'язок в умовах перебоїв з електропостачанням.
Згідно з новими правилами, мобільні оператори зобов'язані забезпечити безперервну роботу своїх базових станцій протягом 10 годин у разі відключення електроенергії. Додамо, що попередня вимога становила лише 4 години.
Для виконання цього завдання, оператори повинні поетапно забезпечити автономне резервне живлення своїх базових станцій. До 1 жовтня 2024 року 60% станцій мають бути обладнані такими системами, до 1 листопада – 70%, до 1 грудня – 80%, а до кінця січня 2025 року – всі 100%.
Крім того, до 1 грудня 2024 року, чверть базових станцій у кожній області України повинні бути підключені до генераторів з достатнім запасом палива або акумуляторів, що забезпечують автономну роботу протягом 72 годин.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Розпорядження НЦУ також стосується інших важливих об'єктів інфраструктури зв'язку. Міжнародні центри комутації, міжміські телефонні станції, транзитні станції та національні точки обміну інтернет-трафіком мають бути підключені до стаціонарних або пересувних електрогенераторів з запасом палива або обладнані акумуляторами, що забезпечують роботу протягом 72 годин. Термін виконання цієї вимоги — до 1 вересня 2024 року.
Аналогічні вимоги щодо резервного живлення поширюються і на вузли спеціальних служб, до яких підключені комунікаційні центри оперативно-диспетчерських служб, що забезпечують екстрені комунікації за телефонними номерами 101, 102, 103, 104 та 112.
У липні голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко звернувся до мобільних операторів з вимогою забезпечити стабільний зв'язок під час відключень електроенергії, оскільки жителі Київщини неодноразово скаржилися на зникнення мобільного зв'язку в таких ситуаціях.
Також у матеріалі Delo.ua також було зазначено, що причиною поганого зв'язку під час відключень є недостатня автономність базових станцій. Зазначалось, що хоча оператори замінили старі акумулятори на нові літієві, їх ємності недостатньо для тривалої роботи без електрики, і повна автономність всіх станцій є технічно неможливою.
Обладнання всіх базових станцій генераторами не є простим вирішенням, оскільки зберігання великої кількості пального в житлових будинках, де часто розташовані станції, є небезпечним і забороненим. Додатково існує проблема крадіжок генераторів і складнощі з їх обслуговуванням.
Під час відключень електроенергії абоненти домашнього інтернету переходять на мобільний зв'язок, що призводить до перевантаження мережі та швидкого розрядження акумуляторів базових станцій. Навіть якщо більшість станцій залишаються в ефірі, якість зв'язку значно погіршується.
Джерело фото: ua.depositphotos.com