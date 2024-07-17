Операторов связи обязали обеспечить 10 часов работы сети без света

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) объявил новые требования для базовых станций мобильных операторов в военное время для обеспечения стабильной связи в условиях перебоев с электроснабжением.

Согласно новым правилам мобильные операторы обязаны обеспечить непрерывную работу своих базовых станций в течение 10 часов в случае отключения электроэнергии. Добавим, что предыдущее требование составляло всего 4 часа.

Для выполнения этой задачи операторы должны поэтапно обеспечить автономное резервное питание своих базовых станций. К 1 октября 2024 года 60% станций должны быть оборудованы такими системами, к 1 ноября – 70%, к 1 декабря – 80%, а к концу января 2025 – все 100%.

Кроме того, до 1 декабря 2024 года четверть базовых станций в каждой области Украины должны быть подключены к генераторам с достаточным запасом топлива или аккумуляторами, обеспечивающими автономную работу в течение 72 часов.

Распоряжение НЦУ также относится к другим важным объектам инфраструктуры связи. Международные центры коммутации, междугородные телефонные станции, транзитные станции и национальные точки обмена интернет-трафиком должны быть подключены к стационарным или передвижным электрогенераторам с запасом топлива или оборудованы аккумуляторами, обеспечивающими работу в течение 72 часов. Срок выполнения этого требования – до 1 сентября 2024 года.

Аналогичные требования к резервному питанию распространяются и на узлы специальных служб, к которым подключены коммуникационные центры оперативно-диспетчерских служб, обеспечивающие экстренные коммуникации по телефонным номерам 101, 102, 103, 104 и 112.

В июле глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко обратился к мобильным операторам с требованием обеспечить стабильную связь при отключениях электроэнергии, поскольку жители Киевщины неоднократно жаловались на исчезновение мобильной связи в таких ситуациях.



Также в материале Delo.ua также отмечено, что причиной плохой связи во время отключений является недостаточная автономность базовых станций. Отмечалось, что хотя операторы заменили старые аккумуляторы на новые литиевые, их емкости недостаточно для длительной работы без электричества, и полная автономность всех станций технически невозможна.

Оборудование всех базовых станций генераторами не является простым решением, поскольку хранение большого количества горючего в жилых домах, где часто расположены станции, опасно и запрещено. Дополнительно существует проблема воровства генераторов и сложности с их обслуживанием.

При отключении электроэнергии абоненты домашнего интернета переходят на мобильную связь, что приводит к перегрузке сети и быстрой разрядке аккумуляторов базовых станций. Даже если большинство станций остаются в эфире, качество связи значительно ухудшается.

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