Мобильная связь в Киевской области не работает во время отключений: КОВА призывает операторов решить проблему

Жители Киевской области жалуются, что при отключениях света массово исчезает и мобильная связь. Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко призвал мобильных операторов принять все меры и обеспечить бесперебойную связь даже при отсутствии света. Мобильные операторы заверили, что проблему уже решают.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации по результатам оседания штаба Совета обороны Киевской области с участием представителей мобильных операторов Vodafone, Киевстар и Lifecell.

Связь после отключения света исчезает через час

"Нет света. Исчезает мобильная связь. Такие жалобы в последнее время слышу от жителей Киевщины очень часто. Проблема есть, ее признают. Определили шаги, как оперативно исправлять", - подчеркнул Кравченко.

В частности, есть необходимость увеличения количества генераторов на станциях, предоставляющих связь.

"Мобильные операторы заверили, что уже работают над этим и в ближайшее время увеличат их количество. Люди не могут быть заложниками и, в случае необходимости, не иметь возможности позвонить, например, в скорую, полицию или ГСЧС. Я уже обращал на это внимание, в прошлом году Принимали соответствующее решение на штабе. Однако мобильные операторы не спешили его выполнять.

Глава Киевской ОВА отметил, что все базовые станции оснащены аккумуляторными батареями нового типа, которые должны обеспечивать бесперебойную работу сети в течение нескольких часов, однако в некоторых местах связь после отключения света исчезает либо сразу, либо уже через час.

"Причина – очень часто эти батареи не успевают перезаряжаться из-за длительного отсутствия электроэнергии. Еще одна проблема – истощение ресурса действия этих батарей. Некоторые не выдерживают даже 4 часа работы. Поэтому мобильные операторы должны предоставить объективную информацию о сроках работы аккумуляторов, а в случае необходимости их заменить", – добавил Кравченко.

Почему во время отключения света исчезает связь

Напомним, мобильные операторы Украины Киевстар, Vodafone и Lifecell уверяют, что подготовили свои сети к потенциальным отключениям электроэнергии. Для этого операторы оборудовали свои базовые станции автономным резервным питанием.

Украинцы часто сталкиваются с тем, что при выключении электроэнергии исчезает мобильная связь . Причиной этого является то, что каждый раз при выключении света люди включают сотовые данные на мобильных телефонах, чем увеличивают нагрузку на башни мобильных операторов.

Последние строили сети с расчетом на то, что в конкретной местности жители преимущественно пользуются домашним интернетом. Соответственно, из-за резкого наплыва абонентов ресурс мобильной сети не способен удовлетворить потребность.

Детальнее о том, почему мобильные операторы не выдерживают в блекаут, читайте в статье Delo.ua.