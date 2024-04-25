- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
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В Украине расширили географию карты интернет-провайдеров, готовых к блэкаутам
Министерство цифровой трансформации вместе с ЛУН Город в ноябре прошлого года создали карту, где можно легко и быстро проверить, готов ли ваш провайдер к возможным обесточениям. Или найти ближайшего подготовленного и подать заявку на подключение. Теперь карта будет доступна по всей территории Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
В ведомстве подчеркивают, что из-за вражеских обстрелов энергосистема Украины под постоянными атаками. В части областей уже проходят плановые отключения электроэнергии, а доступ к интернету должен быть всегда.
Отмечается, что карта позволит украинцам лучше подготовиться к возможным отключениям света и даже в условиях блекаутов оставаться на связи, работать и учиться онлайн.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
На карте доступен удобный функционал
Карта дает возможность:
- проверить готовность вашего провайдера к отключениям электричества;
- найти ближайших провайдеров, обеспечивающих интернет от 4 до 72 часов;
- узнать стоимость подключения и ежемесячную абонплату за интернет-услуги;
- обратиться к провайдеру и подать заявку на подключение к интернету, устойчивому к обесточиванию.
Кроме того, пользователи могут оставить фидбек и указать, доступен ли интернет от вашего провайдера во время отключения. Отзыв будет отображаться другим пользователям.
Если вы провайдер, обеспечивающий интернет более 4 часов в условиях обесточений, и хотите, чтобы вас добавили на карту, пишите на почту [email protected] с темой письма «Стойкая Украина».
Домашний интернет: что нужно для работы без света?
Как рассказывал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, украинские провайдеры готовятся к возможным отключениям электроэнергии, подключая абонентов к интернету по технологии xPON. Она обеспечивает доступ к сети без света до 72 часов.
Чиновник посоветовал:
- уточнить у собственного провайдера, готов ли он обеспечить интернет без света и сколько часов;
- если ответ не устраивает, найти другого провайдера и подать заявку на подключение;
- обеспечить Wi-Fi-роутер бесперебойным питанием.
Также существуют другие энергосберегающие технологии: FTTx, DOCSIS или xDSL. Благодаря им интернет без света можно иметь в среднем в течение 4-8 часов.
Для пользования интернетом при отсутствии электроэнергии понадобится повербанк или другой источник питания, подключенный к роутеру.
68 провайдеров получили 700 тысяч евро на обновление интернета
Еще больше украинцев в деоккупированных городах и селах получат доступ к качественному интернету – 68 украинских операторов выиграли гранты на телеком-проекты.
общая сумма грантов составляет до 700 тысяч евро. Средства на поддержку телеком-компаний выделены при поддержке финансируемого проекта международного сотрудничества ReACT4UA Правительством Германии и реализуется германской федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
За эти средства операторы будут восстанавливать разрушенные сети, закупят генераторы и аккумуляторы, а еще обеспечат покрытием отдаленные населенные пункты и повысят устойчивость сетей, чтобы украинцы оставались на связи даже в условиях блекаутов.
Источник фото: ua.depositphotos.com