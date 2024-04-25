В Украине расширили географию карты интернет-провайдеров, готовых к блэкаутам

Министерство цифровой трансформации вместе с ЛУН Город в ноябре прошлого года создали карту , где можно легко и быстро проверить, готов ли ваш провайдер к возможным обесточениям. Или найти ближайшего подготовленного и подать заявку на подключение. Теперь карта будет доступна по всей территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

В ведомстве подчеркивают, что из-за вражеских обстрелов энергосистема Украины под постоянными атаками. В части областей уже проходят плановые отключения электроэнергии, а доступ к интернету должен быть всегда.

Отмечается, что карта позволит украинцам лучше подготовиться к возможным отключениям света и даже в условиях блекаутов оставаться на связи, работать и учиться онлайн.

На карте доступен удобный функционал

Карта дает возможность:

проверить готовность вашего провайдера к отключениям электричества;

найти ближайших провайдеров, обеспечивающих интернет от 4 до 72 часов;

узнать стоимость подключения и ежемесячную абонплату за интернет-услуги;

обратиться к провайдеру и подать заявку на подключение к интернету, устойчивому к обесточиванию.

Кроме того, пользователи могут оставить фидбек и указать, доступен ли интернет от вашего провайдера во время отключения. Отзыв будет отображаться другим пользователям.

Если вы провайдер, обеспечивающий интернет более 4 часов в условиях обесточений, и хотите, чтобы вас добавили на карту, пишите на почту [email protected] с темой письма «Стойкая Украина».

Домашний интернет: что нужно для работы без света?

Как рассказывал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, украинские провайдеры готовятся к возможным отключениям электроэнергии, подключая абонентов к интернету по технологии xPON. Она обеспечивает доступ к сети без света до 72 часов.

Чиновник посоветовал:

уточнить у собственного провайдера, готов ли он обеспечить интернет без света и сколько часов;

если ответ не устраивает, найти другого провайдера и подать заявку на подключение;

обеспечить Wi-Fi-роутер бесперебойным питанием.

Также существуют другие энергосберегающие технологии: FTTx, DOCSIS или xDSL. Благодаря им интернет без света можно иметь в среднем в течение 4-8 часов.

Технологии, обеспечивающие доступ к интернету при отключении света. Фото: Михаил Федоров / Telegram

Для пользования интернетом при отсутствии электроэнергии понадобится повербанк или другой источник питания, подключенный к роутеру.

68 провайдеров получили 700 тысяч евро на обновление интернета

Еще больше украинцев в деоккупированных городах и селах получат доступ к качественному интернету – 68 украинских операторов выиграли гранты на телеком-проекты.

общая сумма грантов составляет до 700 тысяч евро. Средства на поддержку телеком-компаний выделены при поддержке финансируемого проекта международного сотрудничества ReACT4UA Правительством Германии и реализуется германской федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

За эти средства операторы будут восстанавливать разрушенные сети, закупят генераторы и аккумуляторы, а еще обеспечат покрытием отдаленные населенные пункты и повысят устойчивость сетей, чтобы украинцы оставались на связи даже в условиях блекаутов.

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