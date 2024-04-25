Филипп Ле Гранд, InfraNum: Украине нужны системы ПВО, децентрализация энергосистемы и оптоволоконный интернет

Россия уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего связь и интернет исчезает на часы или даже дни. Для ее защиты Украина должна получать поддержку по трем основным направлениям, рассказал президент французской телеком-федерации InfraNum Филипп Ле Гранд ( Philippe Le Grand ) в эксклюзивном интервью для Delo.ua.

По его словам, для защиты энеросистемы Украина должна получать помощь от союзников на трех уровнях:

Оружие и противовоздушные средства для предотвращения уничтожения украинских электростанций из-за российских ракетных обстрелов; Децентрализация энергосистемы Украины и переход на альтернативные источники питания, такие как солнечные батареи. В общем, помощным будет любое оборудование, которое сможет принести в систему дополнительные мегаты энергии; Оптоволоконная технология, благодаря которой у каждого дома будет доступ к интернету, даже в случае отключения света.

Филипп Ле Гранд, недавно посетивший Украину для выделения ей гранта на €756 тыс. для восстановления интернета и связи, подчеркивает преимущества интернета, построенного на оптоволоконной технологии gpon.

"Я для себя (в Украине - ред. ) понял важность энергонезависимости для телекоммуникаций. Лучший путь к несокрушимости инфраструктуры - оптоволоконная связь, которой не требуется стабильное подключение к электросети. "Оптике" не важно наличие электропитания в домах, и это очень серьезное преимущество такой технологии", - отметил он в интервью изданию.

В Украине есть понимание необходимости стимулировать развитие оптоволоконных технологий, подчеркивает руководитель направления развития мобильного интернета Министерства цифровой трансформации Украины Станислав Прибитько в комментарии для издания.

"Эту технологию развивают из-за ее эффективности, она поддерживает высокую скорость передачи данных для абонентов и при этом энергонезависима. Поэтому именно региональные провайдеры ее достаточно эффективно используют и в последние годы, хотя определенное развитие было и до полномасштабной войны", - рассказывает представитель Минцифры.

По его словам, развитие оптоволоконного интернета в Украине больше всего стимулируют сами абоненты домашнего интернета, которые с началом веерных отключений электричества в 2022 году активно просят провайдеров подключить их дом к технологии gpon. Поскольку не все провайдеры работали с этой технологией, многие абоненты перешли к конкурентам с "оптикой" в прайс-листе. Таким образом, современный украинский интернет-рынок развернулся в сторону строительства интернет-сетей на оптических технологиях.

Больше о предстоящей помощи Франции в восстановлении и модернизации связи и интернет-инфраструктуры Украины – читайте в интервью с Филиппом Ле Грандом "Мы поможем, но украинцы должны самостоятельно отстроить свою страну".

В Украину могут поступить миллиардные инвестиции от Франции

Министерство цифровой трансформации Украины и французская федерация InfraNum заключили меморандум о партнерстве, предусматривающий получение Украиной гранта в €756 тыс. для реализации проектов в сфере электронных коммуникаций. За грантовые средства будут проанализированы убытки телеком-инфраструктуры в нескольких общинах, а также определено текущее состояние украинских сетей. После этого на основе полученных данных будет восстановлена связь и доступ к интернету.

Минцифры Украины подчеркивает, что останавливаться на одном проекте не планируют и будут продолжать наращивать сотрудничество с французскими партнерами, а также привлекать больше грантов в сфере электронных коммуникаций для восстановления украинской телеком-инфраструктуры.

Президент InfraNum Филипп Ле Гранд в интервью подчеркнул, что грант на €756 тыс. является первым и самым мелким этапом программы сотрудничества с Украиной. При успешном прохождении первого этапа Украина может получить до €10 млн французских инвестиций. Когда начнется третий этап, который будет касаться всей территории Украины, речь может идти о нескольких миллиардах евро.

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