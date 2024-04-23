Филипп Ле Гранд, InfraNum: мы поможем, но украинцы должны сами восстановить свою страну

Французская телеком-федерация InfraNum в ближайшие годы будет помогать Украине восстанавливать и модернизировать связь и интернет-инфраструктуру. Иностранные инвесторы готовы вкладывать средства в воюющую страну, но хотят понимать, как именно и на какие проекты они будут использованы. Потенциал проекта значителен - вплоть до нескольких миллиардов евро, но и требования к украинской сторонем серьезные. Об этих требованиях, инвестициях в Украину и защите от российского ракетного террора рассказал президент InfraNum Филипп Ле Гранд (Philippe Le Grand) в эксклюзивном интервью для Delo.ua.

Министерство цифровой трансформации и французская федерация InfraNum подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере телекома. Это позволит наработать совместные решения по восстановлению и развитию электронных коммуникаций Украины. Для реализации проектов федерация Infranum получила грант в 756 тыс. евро от Французского национального фонда. Эти средства пойдут на совместные исследования потребностей сферы, а также на восстановление и распространение широкополосного интернет-доступа в Украине. В рамках меморандума Минцифры и InfraNum будут работать над запуском пилотного проекта по установке или восстановлению доступа к скоростному интернету. Также партнеры будут обмениваться информацией и передовым опытом по цифровому развитию. InfraNum – это федерация, созданная в 2012 году для поддержки французской национальной программы France Très Haut Débit. Она объединяет более 200 компаний, представляющих все отрасли цифровой инфраструктуры (конструкторские бюро, операторы, интеграторы, производители оборудования, поставщики услуг и т.п.). Приоритетными направлениями работы Infranum является развертывание сети высокоскоростной широкополосной связи, управление данными для развития технологий электронных коммуникаций, повышение спроса на профессии в телеком-отрасли, усовершенствование и продвижение за рубежом французской сетевой модели. Федерация способствует развитию партнёрства между всеми участниками сферы электронных коммуникаций. О меморандуме, который запустил французскую помощь для украинского телекома (Приховати)

Господин Филипп, вы приехали в Киев в это сложное время, когда российские ракетные атаки уничтожают энергетическую систему страны. Ощущали ли опасность ночью, и поделитесь ли деталями вашего визита с коллегами или друзьями?

– Я точно не буду жаловаться, что провел так одну ночь, потому что украинский народ сейчас сталкивается с опасностью каждый день. Поражен способностью украинцев сопротивляться, их несокрушимость и мужество для меня это не только слова, я их действительно здесь вижу.

Франция оказывает мощные месседжи в поддержку Украины в ее отражении российской агрессии. Как возникла идея помогать Украине в восстановлении и развитии телекоммуникационной отрасли во время войны, когда зарубежные инвесторы опасаются вкладывать сюда деньги?

– Члены Федерации телекоммуникаций InfraNum, прежде всего, заинтересованы в развитии собственных компаний. Но в этом проекте мы объединились для поддержки украинского народа. Он позволит вам самостоятельно развивать свою страну.

Я верю в победу Украины и думаю, что после войны мы увидим расцвет ее экономики. Перед полномасштабной войной Украина показала значительное развитие в области телекома, и сейчас у вас есть все шансы его достичь, даже сопротивляясь России. Думаю, все те, кто сегодня "поставил" на Украину, после окончания войны добьются успеха, а их инвестиции будут успешными.

Вы подписали меморандум с Минцифры на достаточно большую сумму. На какие инициативы будут направлены эти средства?

– € 756 тыс. от французского государства для сопровождения наших инициатив. Наша цель – понять состояние телеком – индустрии в Украине. Мы должны точно знать, что и как именно нужно построить, и на какие местные компании мы можем опираться, поскольку мы хотим, чтобы Украина отстравалась собственноручно.

В первом пилотном проекте мы вместе с украинскими предприятиями создаем реальные взаимоотношения. После того, как мы разработаем этот проект, у нас будут все "ингредиенты", чтобы принести еще больше инвестиций из Франции в Украину. Это поможет продемонстрировать, почему необходимо инвестировать в Украину, как и зачем средства будут использованы, сейчас и потом.



Сколько будет продолжаться пилотный проект, какие именно потребности вы будете определять и какую информацию ожидаете получить в результате?

– Пилотный проект будет реализован в 2024 году, ориентировочно в течение 10 месяцев. Мы надеемся, что закончим исследование потребностей украинского рынка телекоммуникаций к сентябрю 2024 года. Работа будет связана с изучением технической архитектуры рынка, юридической среды, будет проведен анализ развития коммуникаций.

Мы считаем, что этих десяти месяцев будет достаточно, чтобы увидеть первые результаты проекта. В целом, уже к концу 2024 года можно будет делать предварительные выводы.

Какую именно информацию вы получите, и в каких сегментах телекоммуникационного рынка? Можете детализировать, как этот проект будет помогать людям в Украине?

– Мы будем создавать коммуникационные узлы для школ, государственных администраций и т.д. Они будут подключены к Интернету со скоростью соединения 100 мегабайт в секунду. Радиус действия таких сетей составит 10 км. Они будут расположены в зонах, которые мы выберем вместе с нашими партнерами и Министерством цифровой трансформации Украины .

Для этого будем работать с украинскими компаниями и подрядчиками. Уже сейчас ведутся насыщенные разговоры с первыми возможными коллегами, которые подтверждают, что мы должны подготовить план и максимально конкретно его выполнять. Мы понимаем, что для реализации проекта нет существенных рисков или особых обременений. В настоящее время вместе с Минцифрами обсуждались два приоритета социальной направленности – налаживание интернет и связи для школ и медицинских учреждений.

Для нас важно, чтобы именно украинцы отстроили свою страну. Мы не будем завозить сюда французских специалистов. После изучения идеи помощи Украине нам придется увидеть, как она реализуется, мы попросим украинцев: покажите нам, как вы планируете реализовать проект.

Если пилотный проект покажет, что развитие телекоммуникаций на запланированном уровне реально, мы выйдем на более высокий уровень финансирования. Для этого придется запросить французское Министерство экономики и финансов, оперирующее средствами для более масштабных проектов.

Рассматриваете ли вы обновление телекоммуникаций и мобильного интернета в деоккупированных или прифронтовых регионах?

– На время реализации пилотной части проекта мы несколько удалимся от опасной зоны. Это необходимо, чтобы в будущем увеличить инвестиции и реализовать глобальную задачу проекта – восстановить всю инфраструктуру в Украине и помочь вам победить в войне.

То есть начало исследования отрасли телекоммуникации является условно первым этапом, а инвестиции и восстановление прифронтовых регионов – вторым и третьим этапом?

- Именно так. Сейчас мы начали первый и самый маленький этап, на €756 тыс. Затем будет второй этап, где-то на €10 млн. Когда начнется третий этап, который будет касаться всех территорий Украины, речь может идти о нескольких миллиардах евро.

Каков у вас горизонт планирования по этому проекту?

– Мы надеемся окончить пилот до конца 2024 года. Второй этап мы хотим реализовать до 2025 года, хотя многое зависит от дальнейшего развития войны. И третий этап – сразу после победы.

Во Франции реализация так называемого "высокочастотного" плана заняла 15 лет. По всей стране установили оптоволоконные сети со скоростью Интернета 1–10 ГБ/с.

Фактически, вы повторяете в Украине успех Франции?

– Наша цель и амбиция – двигаться вместе с украинцами, и мы должны проходить этап за этапом. Восстановление Украины не должно ограничиться только теоретическими разговорами, наши проекты должны уже в следующем году показать реальные результаты.

Есть ли приблизительные ориентиры, объекты какого типа и в каких общинах будут участниками пилотного проекта?

– Пока я не знаю, потому что не я их выбираю. Мы будем знать ответ на этот вопрос в процессе оценки телеком-отрасли в стране.

Для реализации проекта на пилотном уровне будет использоваться французское телеком – оборудование?

– Именно украинцы каждый день борются за сохранение своей независимости и суверенитета, потому технологии тоже будете выбирать вы. Мы вместе пройдем войну и победим, поэтому, если мы хотим долго быть экономическими партнерами – нужно дать друг другу максимум независимости.

Конечно, мы имеем производимое во Франции оборудование, приборы и различные электрические "шкафы". Но вы не обязаны покупать их у нас. Для проекта может покупаться французское оборудование , если оно лучше всего подходит для ваших задач.

Стала ли для вас открытием работа украинских специалистов – телекоммуникационщиков в форс – мажорных условиях, когда ремонтируют повреждения инфраструктуры сразу после российских атак?

– Думаю, французам есть чему поучиться у украинцев. Многим следует приехать сюда и увидеть примеры героической работы, потому что иногда во Франции мы видим несколько иное поведение местных специалистов.

Конечно, ситуация в Украине достаточно сложная, но нет альтернативы вере в то, что все возможно. К примеру, я для себя понял важность энергонезависимости для телекоммуникаций. Лучший путь к несокрушимости инфраструктуры – оптоволоконная связь, которой не требуется стабильное подключение к электросети. "Оптике" не важно наличие электропитания в домах, и это очень серьезное преимущество такой технологии.

Россия уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего связь и интернет исчезает на часы или даже дни. Обсуждали ли во время визита в Украину, как Франция может помочь в этом направлении?

Есть три уровня помощи:

Нужно дать Украине оружие и противовоздушные средства, чтобы российские ракеты не падали больше на ваши электростанции; Децентрализация энергосистемы и переход на альтернативные источники питания. Солнечные батареи и вообще все, что может принести дополнительное питание; Оптоволоконная технология, благодаря которой каждый дом будет иметь доступ в интернет, и его жители будут своевременно предупреждены об опасности.

Как вы считаете, этот проект будет влиять на иностранные правительства и бизнес, мотивируя их больше инвестировать в Украину?

– Мы уже делаем это. Наша задача – не только помочь в сфере телекома, но и мотивировать французов в целом помогать Украине. У InfraNum уже есть опыт работы на международном уровне, в том числе и в странах, где война. Конечно, там риски больше, но мы умеем с ними работать.

Если наша инвестиция "подтянет" инвестиции из Франции или других стран, это будет к лучшему для всех, потому что в какой-то момент Украина станет частью ЕС. То, что обогащает вас, обогащает и Европейский Союз, и Францию.

В какие страны вы уже инвестировали? Насколько успешным был опыт?

– Африканские страны: Ливия, Нигерия, Мавритания. К сожалению, опыт не всегда был успешным, но для нас важен элемент ответственности и общительности в помощи другим странам.