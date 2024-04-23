Філіп Ле Гранд, InfraNum: ми допоможемо, але українці мають самостійно відбудувати свою країну

Французька телеком-федерація InfraNum протягом найближчих років допомагатиме Україні відновлювати і модернізувати зв'язок і інтернет-інфраструктуру. Іноземні інвестори готові вкладати кошти в воюючу країну, але хочуть розуміти, як саме і на які проєкти вони будуть використані. Потенціал проєкту значний - аж до кількох мільярдів євро, але серйозними є і вимоги до української сторони. Про ці вимоги, інвестиції в Україну, та захист від російського ракетного терору розповів президент InfraNum Філіп Ле Гранд (Philippe Le Grand) в ексклюзивному інтерв'ю для Delo.ua.

Міністерство цифрової трансформації та французька федерація InfraNum підписали Меморандум про співпрацю у сфері телекому. Це дасть змогу напрацювати спільні рішення для відновлення та розвитку електронних комунікацій України. Для реалізації проектів федерація Infranum отримала грант у €756 тис. євро від Французького національного фонду. Ці кошти підуть на спільні дослідження потреб сфери, а також відновлення й поширення широкосмугового доступу до інтернет в Україні. У межах меморандуму Мінцифри та InfraNum працюватимуть над запуском пілотного проекту зі встановлення або відновлення доступу до швидкісного інтернету. Також партнери обмінюватимуться інформацією та передовим досвідом з питань цифрового розвитку. InfraNum — це федерація, створена у 2012 році для підтримки французької національної програми France Très Haut Débit. Вона об’єднує понад 200 компаній, що представляють усі галузі цифрової інфраструктури (конструкторські бюро, оператори, інтегратори, виробники обладнання, постачальники послуг тощо). Пріоритетними напрямами роботи Infranum є розгортання мережі високошвидкісного широкосмугового зв’язку, управління даними для розвитку технологій електронних комунікацій, підвищення рівня попиту на професії в телеком-галузі, вдосконалення і просування за кордоном французької мережевої моделі. Федерація сприяє розвитку партнерства між усіма учасниками сфери електронних комунікацій. Про меморандум, який запустив французьку допомогу для українського телекому (Приховати)

Пане Філіпе, ви приїхали в Київ в цей складний час, коли російські ракетні атаки знищують енергетичну систему країни. Чи відчували небезпеку вночі, і чи поділитесь деталями вашого візиту з колегами чи друзями?

– Я точно не буду жалітися, що провів так одну ніч, тому що український народ зараз стикається з небезпекою щодня. Вражений здатністю українців чинити опір, їхня незламність і мужність для мене це не тільки слова, я їх справді тут бачу.

Франція надає потужні меседжі на підтримку України в її відбитті російської агресії. Як виникла ідея допомагати Україні у відновленні та розбудові телекомунікаційної галузі в часи війни, коли закордонні інвестори побоюються вкладати сюди гроші?

– Звичайно, члени Федерації телекомунікацій InfraNum насамперед зацікавлені в розвитку власних компаній. Але в цьому проєкті ми об'єдналися для підтримки українського народу. Він дозволить вам самостійно розвивати свою країну.

Я вірю в перемогу України і думаю, що після війни ми побачимо розквіт її економіки. Перед повномасштабною війною Україна показала значний розвиток у галузі телекому, і зараз ви маєте всі шанси його досягти, навіть чинячи супротив Росії. Думаю, всі ті хто сьогодні "поставив" на Україну, після закінчення війни досягнуть успіху, а їхні інвестиції будуть успішними.

Ви підписали меморандум з Мінцифри на доволі велику суму. На які ініціативи будуть направлені ці кошти?

– €756 тис. від французької держави для супроводу наших ініціатив. Наша мета – зрозуміти стан телеком–індустрії в Україні. Ми повинні точно знати, що і як саме потрібно розбудувати, і на які місцеві компанії ми можемо спиратися, оскільки ми хочемо, щоб Україна розбудовувалася власноруч.

В першому пілотному проекті ми будемо разом з українськими підприємствами створювати реальні взаємовідносини. Після того як ми розробимо цей проект, у нас будуть всі "інгредієнти", аби принести ще більше інвестицій з Франції до України. Це допоможе продемонструвати, чому необхідно інвестувати в Україну, як і для чого кошти будуть використані, зараз і потім.



Скільки триватиме пілотний проект, які саме потреби ви будете визначати, і яку інформацію очікуєте отримати в результаті?

– Пілотний проект буде проводитись в 2024 році, орієнтовно протягом 10 місяців. Ми сподіваємось, що закінчимо дослідження потреб українського ринку телекомунікацій до вересня 2024 року. Робота буде пов'язана з вивченням технічної архітектури ринку, юридичного середовища, буде проведений аналіз стану розвитку комунікацій.

Ми вважаємо, що цих десяти місяців буде достатньо, щоб побачити перші результати проекту. Загалом, вже до кінця 2024 року можна буде робити попередні висновки.

Яку саме інформацію ви маєте отримати, і в яких сегментах телекомунікаційного ринку? Можете деталізувати, як цей пілотний проект допомагатиме людям в Україні?

– Ми будемо створювати комунікаційні вузли для шкіл, державних адміністрацій, тощо. Вони будуть під'єднані до інтернету з швидкістю з'єднання 100 мегабайт на секунду. Радіус дії таких мереж складе 10 кілометрів. Вони будуть розташовані в зонах, які ми виберемо разом з нашими партнерами та Міністерством цифрової трансформації України.

Для цього будемо працювати з українськими компаніями і підрядниками. Вже зараз маємо насичені розмови з першими можливими колегами, які підтверджують, що ми маємо підготувати план і максимально конкретно його виконувати. Ми розуміємо, що для реалізації проекту не існує суттєвих ризиків або особливих обтяжень. Наразі разом з Мінцифри обговорювалися два пріорітети соціальної направленості – налагодження інтернет і зв'язку для шкіл і медичних закладів.

Для нас принципово, щоб саме українці відбудували свою країну. Ми не будемо завозити сюди французьких спеціалістів. Після вивчення ідеї допомоги Україні нам потрібно буде побачити, як вона реалізовується, ми попросимо українців: покажіть нам, як ви плануєте реалізувати проект.

Якщо пілотний проект покаже, що розвиток телекомунікацій на запланованому рівні є реальним, ми вийдемо на більш високий рівень фінансування. Для цього доведеться зробити запит у французького Міністерства економіки та фінансів, котре має кошти для більш масштабних проектів.

Чи розглядаєте ви відновлення телекомунікацій і мобільного інтернету в деокупованих або прифронтових регіонах?

– На час реалізації пілотної частини проекту ми дещо віддалимося від небезпечної зони. Це необхідно, щоб в майбутньому збільшити інвестиції і реалізувати глобальну задачу проекту – відбудувати всю інфраструктуру в Україні і допомогти вам перемогти у війні.

Тобто початок дослідження галузі телекомунікації є умовно першим етапом, а інвестиції і відновлення прифронтових регіонів – другим і третім етапом?

– Саме так. Зараз ми почали перший і найменший етап, на €756 тис. Потім буде другий етап, десь на €10 млн. Коли почнеться третій етап, який стосуватиметься всіх територій України, мова може йти про кілька мільярдів євро .

Який у вас горизонт планування щодо цього проекту?

– Ми сподіваємося закінчити пілот до кінця 2024 року. Другий етап ми хочемо реалізувати до 2025 року, хоча багато залежить від подальшого розвитку війни. І третій етап - одразу після перемоги.

У Франції реалізація так званого "високочастотного" плану зайняла 15 років. По всій країні встановили оптоволоконні мережі зі швидкістю інтернету 1–10 ГБ/с.

Фактично, ви повторюєте в Україні успіх Франції?

– Наша мета і амбіція – рухатися разом з українцями, і ми повинні проходити етап за етапом. Відновлення України не повинно обмежитися лише теоретичними розмовами, і наші проекти повинні вже в наступному році показати реальні результати.

Чи є приблизні орієнтири, об'єкти якого типу і в яких громадах будуть учасниками пілотного проекту?

– Поки що я не знаю, тому що не я їх обираю. Ми будемо знати відповідь на це питання в процесі оцінки телеком-галузі в країні.

Для реалізації проекту на пілотному рівні буде використовуватися французьке телеком–обладнання?

– Саме українці кожен день борються за збереження своєї незалежності і суверенітету, тому технології теж будете вибирати ви. Ми разом пройдемо війну і переможемо, тому якщо ми хочемо довго бути економічними партнерами – потрібно дати один одному максимум незалежності.

Звичайно, ми маємо вироблене в Франції обладнання, прилади і різні електричні "шафи". Але ви не зобов'язані купувати їх у нас. Для проєкту може купуватись французьке обладнання, якщо воно найкраще підходитиме для ваших задач.

Чи стала для вас відкриттям робота українських фахівців–телекомунікаційників в форс–мажорних умовах, коли вони ремонтують пошкодження інфраструктури одразу після російських атак?

– Думаю, французам є чому повчитися у українців. Багатьом варто приїхати сюди і побачити приклади героїчної роботи, тому що іноді у Франції ми бачимо дещо іншу поведінку місцевих спеціалістів.

Звичайно, ситуація в Україні досить складна, але немає альтернативи вірі в те, що все можливо. Наприклад, я для себе зрозумів важливість енергонезалежності для телекомунікацій. Найкращий шлях до незламності інфраструктури – оптоволоконний зв'язок, якому не потрібне стабільне підключення до електромережі. "Оптиці" не важлива наявність електроживлення в будинках, і це дуже серйозна перевага такої технології.

Росія знищує енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого зв'язок і інтернет зникає на години чи навіть дні. Чи обговорювали протягом візиту в Україну, як Франція може допомогти в цьому напрямку?

Є три рівні допомоги:

Потрібно дати Україні зброю і протиповітряні засоби, щоб російські ракети більше не падали на ваші електростанції; Децентралізація вашої енергосистеми і перехід на альтернативні джерела живлення. Сонячні батареї і загалом все, що може принести додаткове живлення; Оптоволоконна технологія, завдяки якій кожен будинок матиме доступ до інтернету, і його мешканці будуть вчасно попереджені про небезпеку.

Як вважаєте, цей проект буде впливати на іноземні уряди і бізнес, мотивуючи їх більше інвестувати в Україну?

– Ми вже робимо це. Нашою задачею є не лише допомогти в сфері телекому, а і мотивувати французів загалом допомогати Україні. В InfraNum вже є досвід роботи на міжнародному рівні, в тому числі і в країнах, де ж війна. Звісно, там ризики більші, але ми вміємо з ними працювати.

Якщо наша інвестиція "підтягне" інвестиції з Франції або інших країн, це буде на краще для всіх, тому що в якийсь момент Україна стане частиною ЄС. Те, що збагачує вас, збагачує і Європейський Союз, і Францію.

В які країни ви вже інвестували? Наскільки успішним був досвід?

– Африканські країни: Лівія, Нігерія, Мавританія. На жаль, досвід не завжди був успішним, але для нас важливий елемент відповідальності і товариськості в допомозі іншим країнам.