InfraNum виділяє Україні понад €750 тисяч гранту для відновлення інтернету та звʼязку у прифронтових громадах

Міністерство цифрової трансформації та французька федерація InfraNum уклали меморандум про партнерство, який передбачає отримання Україною гранту в €756 тисяч для реалізації проєктів у сфері електронних комунікацій.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Згідно з повідомленням, за грантові кошти буде проаналізовано збитки телеком-інфраструктури в декількох прифронтових громадах, а також – визначено поточний стан мереж. Після цього, на сонові отриманих даних, буде відновлено зв'язок та доступ до інтернету.

"За ці кошти запустимо пілотний проєкт і відновимо інтернет та звʼязок у прифронтових громадах, а перед цим — проведемо якісне дослідження і проаналізуємо збитки. Дякую Президенту InfraNum Філіпу Ле Гранду за особисту залученість у цей проєкт", - розповів очільник Мінецифри Михайло Федоров.

У відомстві зазначають, що зупинятися на одному проєкті не планують і продовжуватимуть нарощувати співпрацю з французькими партнерами та залучати більше грантів у сфері електронних комунікацій для відбудови української телеком-інфраструктури.

Інтернет-провайдери отримали кошти на відновлення 700 тис

Нагадаємо, що станом на кінець лютого, 68 провайдерів отримали 700 тисяч євро на відновлення інтернету.

Усього експертна комісія опрацювала 113 поданих заявок. За результатами конкурсу, найбільше проєктів реалізують на:

Київщині — 16;

Сумщині — 13;

Харківщині — 11;

Херсонщині — 6.

Серед переможців 50 компаній використовують xPON. Це технологія найбільш стійка до відключень електрики, яка надає швидкість до 1 Гбіт/c.

У Мінцифрі підкреслюють, що відтепер жителі областей, де зв’язок найбільше постраждав від окупантів, зможуть працювати, навчатися та спілкуватися з близькими онлайн.

Також нагадаємо, що протягом 2023 року компанія "Київстар" інвестувала понад 200 млн грн у забезпечення "Домашнього Інтернету" джерелами безперебійного живлення.