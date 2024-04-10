InfraNum выделяет Украине более 750 тысяч евро гранта для восстановления интернета и связи в прифронтовых общинах

Министерство цифровой трансформации и французская федерация InfraNum заключили меморандум о партнерстве, предусматривающий получение Украиной гранта в 756 тысяч евро для реализации проектов в сфере электронных коммуникаций.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Согласно сообщению, за грантовые средства будут проанализированы убытки телеком-инфраструктуры в нескольких прифронтовых общинах, а также – определено текущее состояние сетей. После этого на соне полученных данных будет восстановлена связь и доступ к интернету.

"За эти средства запустим пилотный проект и восстановим интернет и связь в прифронтовых общинах, а перед этим проведем качественное исследование и проанализируем убытки. Спасибо Президенту InfraNum Филиппу Ле Гранду за личную вовлеченность в этот проект", - рассказал глава Минецифры Михаил Федоров.

В ведомстве отмечают, что останавливаться на одном проекте не планируют и будут продолжать наращивать сотрудничество с французскими партнерами и привлекать больше грантов в сфере электронных коммуникаций по восстановлению украинской телеком-инфраструктуры.

Интернет-провайдеры получили средства на восстановление 700 тысяч

Напомним, что по состоянию на конец февраля, 68 провайдеров получили 700 тысяч евро на обновление интернета.

Всего экспертная комиссия проработала 113 поданных заявок. По результатам конкурса, больше всего проектов реализуют на:

Киевщине - 16;

Сумщине - 13;

Харьковщине - 11;

Херсонщине - 6.

В числе победителей 50 компаний используют xPON. Эта технология наиболее устойчива к отключениям электричества, которое дает скорость до 1 Гбит/c.

В Минцифри подчеркивают, что теперь жители областей, где связь больше всего пострадала от оккупантов, смогут работать, учиться и общаться с близкими онлайн.

Также напомним, что в течение 2023 года компания "Киевстар" инвестировала более 200 млн грн в обеспечение "Домашнего Интернета" источниками бесперебойного питания.