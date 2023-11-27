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- IT и Телеком
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Интернет будет работать без света: появилась карта провайдеров, которым не страшны блекауты.
В Украине запустили интерактивную карту, позволяющую проверить, будет ли работать интернет дома во время возможных отключений света. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Благодаря карте можно:
- проверить, как долго будет работать интернет в вашем доме при отсутствии электроэнергии;
- найти ближайших провайдеров, обеспечивающих интернет от 4 до 72 часов;
- узнать стоимость подключения и абонплаты;
- подать заявку на подключение к подготовленному провайдеру.
Пока что карта, созданная совместно с "Лун.Місто", содержит информацию только о Киеве. В дальнейшем планируется добавить данные и по другим крупным городам Украины.
Провайдеры могут подключиться к карте, написав на почту [email protected] письмо с темой "Стійкий Київ", где будет указана вся необходимая информация о работе.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Домашний интернет: что нужно для работы без света?
Как рассказывал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, украинские провайдеры готовятся к возможным отключениям электроэнергии, подключая абонентов к интернету по технологии xPON. Она обеспечивает доступ к сети без света до 72 часов.
Чиновник посоветовал:
- уточнить у собственного провайдера, готов ли он обеспечить интернет без света и сколько часов;
- если ответ не устраивает, найти другого провайдера и подать заявку на подключение;
- обеспечить Wi-Fi-роутер бесперебойным питанием.
Также существуют другие энергосберегающие технологии: FTTx, DOCSIS или xDSL. Благодаря им интернет без света можно иметь в среднем в течение 4-8 часов.
Для пользования интернетом при отсутствии электроэнергии понадобится повербанк или другой источник питания, подключенный к роутеру.
Источник фото: ua.depositphotos.com