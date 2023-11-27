Интернет будет работать без света: появилась карта провайдеров, которым не страшны блекауты.

В Украине запустили интерактивную карту, позволяющую проверить, будет ли работать интернет дома во время возможных отключений света. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Благодаря карте можно:

проверить, как долго будет работать интернет в вашем доме при отсутствии электроэнергии;

найти ближайших провайдеров, обеспечивающих интернет от 4 до 72 часов;

узнать стоимость подключения и абонплаты;

подать заявку на подключение к подготовленному провайдеру.

Карта с информацией о работе интернета без электроэнергии. Фото: скриншот / "ЛУН.Місто"

Пока что карта, созданная совместно с "Лун.Місто", содержит информацию только о Киеве. В дальнейшем планируется добавить данные и по другим крупным городам Украины.

Провайдеры могут подключиться к карте, написав на почту [email protected] письмо с темой "Стійкий Київ", где будет указана вся необходимая информация о работе.

Домашний интернет: что нужно для работы без света?

Как рассказывал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, украинские провайдеры готовятся к возможным отключениям электроэнергии, подключая абонентов к интернету по технологии xPON. Она обеспечивает доступ к сети без света до 72 часов.

Чиновник посоветовал:

уточнить у собственного провайдера, готов ли он обеспечить интернет без света и сколько часов;

если ответ не устраивает, найти другого провайдера и подать заявку на подключение;

обеспечить Wi-Fi-роутер бесперебойным питанием.

Также существуют другие энергосберегающие технологии: FTTx, DOCSIS или xDSL. Благодаря им интернет без света можно иметь в среднем в течение 4-8 часов.

Технологии, обеспечивающие доступ к интернету при отключении света. Фото: Михаил Федоров / Telegram

Для пользования интернетом при отсутствии электроэнергии понадобится повербанк или другой источник питания, подключенный к роутеру.

Источник фото: ua.depositphotos.com