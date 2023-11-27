Інтернет працюватиме без світла: зʼявилася мапа провайдерів, яким не страшні блекаути

В Україні запустили інтерактивну мапу, яка дозволяє перевірити, чи працюватиме інтернет вдома під час можливих знеструмлень. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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Завдяки карті можна:

перевірити, як довго працюватиме інтернет у вашому будинку за відсутності електроенергії;

знайти найближчих провайдерів, які забезпечують інтернет від 4 до 72 годин;

дізнатися вартість підключення та абонплати;

подати заявку на підключення до підготовленого провайдера.

Карта з інформацією щодо роботи інтернету без електроенергії. Фото: скриншот / "ЛУН.Місто"

Наразі мапа, яка створена спільно з "Лун.Місто", містить інформацію лише про Київ. У подальшому планується додати дані й щодо інших великих міст України.

Провайдери можуть доєднатися до мапи, написавши на пошту [email protected] листа з темою "Стійкий Київ", де буде зазначена вся необхідна інформація про роботу.

Домашній інтернет: що треба для роботи без світла?

Як розповідав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, українські провайдери готуються до можливих відключень електроенергії, підключаючи абонентів до інтернету за технологією xPON. Вона забезпечує доступ до мережі без світла до 72 годин.

Чиновник порадив:

уточнити власного провайдера, чи готовий він забезпечити інтернет без світла й на скільки годин;

якщо відповідь не влаштовує, знайти іншого провайдера й подати заявку на підключення;

забезпечити Wi-Fi-роутер безперебійним живленням.

Також існують інші енергоощадні технології: FTTx, DOCSIS або xDSL. Завдяки ним інтернет без світла можна мати в середньому протягом 4-8 годин.

Технології, які забезпечують доступ до інтернету при відключенні світла. Фото: Михайло Федоров / Telegram

Для користування інтернетом за відсутності електроенергії знадобиться повербанк або інше джерело живлення, підʼєднане до роутера.

Джерело фото: ua.depositphotos.com