Украинские хакеры заблокировали работу оператора подземной инфраструктуры Москвы: каковы последствия атаки

Украинские хакеры уничтожили ІТ-инфраструктуру московского предприятия критической инфраструктуры "Москоллектор". Компания отвечает за эксплуатацию подземных водопроводных труб, кабелей связи, силовых кабелей и теплосетей российской столицы.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

О хакерской атаке со ссылкой на собственные источники сообщил ряд украинских СМИ. По данным инсайдеров, кибероперацию организовала хакерская группа Blackjack, приближенная к кибердепартаменту Службы безопасности Украины.

Источники сообщают, что украинским киберспециалистам удалось выключить 87 тысяч датчиков разных систем оповещения по всей Москве и в Подмосковье. Кроме того, хакеры уничтожили 70 серверов и по меньшей мере 90 терабайт данных "Москоллектора" (электронные письма, резервные копии, контракты).

В результате деятельности специалистов работа компании полностью заблокирована – она не может реагировать на аварии и другие происшествия. По предварительным оценкам, на возобновление работы "Москоллектора" потребуется от 15 до 30 суток.

Операции хакеров из Blackjack

Накануне украинские хакеры, предположительно связанные с СБУ, уничтожили дата-центр, где свои данные хранили более 10 тысяч юридических лиц, в частности предприятия российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, а также телекоммуникационные гиганты.

В конце февраля благодаря атакам украинских кибервойск перестал работать российский сервис электронной почты Mаil.ru. Все пользователи, находящиеся за пределами территории РФ, а также часть внутренних утратили доступ к своим аккаунтам.

В декабре 2023 года стало известно, что Blackjack провела успешную кибероперацию, направленную на ІT-инфраструктуру "Росводоканала". В январе 2024 года эти же хакеры уничтожили инфраструктуру московского интернет-провайдера "М9ком" и нанесли ущерб его серверам.

А через несколько дней под кибератаку группировки попало "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" – госпредприятие, выполняющее все строительные подряды для Министерства обороны государства-агрессора.

Источник фото: ua.depositphotos.com