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IT и Телеком
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Украинские хакеры атаковали крупнейший интернет-портал в РФ Mаil.гu

Украинские хакеры атаковали крупнейший интернет-портал в РФ Mаil.гu
Mail.ru в Украине под запретом с 2017 года. Фото: росСМИ

В стране-агрессоре РФ перестал работать бесплатный сервис электронной почты Mаil.гu. Он остановился благодаря атакам украинского кибервойска.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Все пользователи, находящиеся вне территории РФ, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам. Доступ к имейлу - это не только почта, но и возможность восстановления паролей, прохождение двухфакторной верификации, доступ к девайсам", - подчеркнули в ведомстве.

Фото 2 — Украинские хакеры атаковали крупнейший интернет-портал в РФ Mаil.гu
Фото 3 — Украинские хакеры атаковали крупнейший интернет-портал в РФ Mаil.гu
Фото 4 — Украинские хакеры атаковали крупнейший интернет-портал в РФ Mаil.гu

Там призвали всех небезразличных присоединяться к ИТ-Армии по ссылке .

Mail.ru в Украине под запретом с 2017 года

Заметим, согласно Указу президента Украины №133/2017 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", ограничительные санкции предусматривают запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг по доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники", санкции также введены против ООО "Яндекс", российских компаний разработчиков-антивирусов "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб".

Атаки украинских хакеров на российскую инфраструктуру

Украинские хакеры продолжают наносить ущерб инфраструктуре страны-агрессора.

В январе ИТ-армия осуществила успешную кибератаку, приведшую к отключению сервера специальной связи Министерства обороны России.

В   конце ноября 2023 года   группа хакеров под названием Blackjack, возможно, связанная со Службой безопасности Украины, успешно сломала сайт министерства труда и социальной защиты РФ.

В   декабре 2023 года   стало известно, что Blackjack провели успешную кибероперацию, направленную на IT-инфраструктуру "Росводоканала". В   январе 2024 года хакеры сломали инфраструктуру московского интернет-провайдера "М9ком" и нанесли ущерб его серверам. А через несколько дней   под кибератаку попало российское госпредприятие, выполняющее все строительные подряды для министерства войны государства-агрессора.

Кроме того, 23 января 2024 года стало известно об атаке на московского интернет-провайдера, обслуживающего российские госструктуры.

Автор:
Светлана Манько