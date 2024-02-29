- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
Украинские хакеры атаковали крупнейший интернет-портал в РФ Mаil.гu
В стране-агрессоре РФ перестал работать бесплатный сервис электронной почты Mаil.гu. Он остановился благодаря атакам украинского кибервойска.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Все пользователи, находящиеся вне территории РФ, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам. Доступ к имейлу - это не только почта, но и возможность восстановления паролей, прохождение двухфакторной верификации, доступ к девайсам", - подчеркнули в ведомстве.
Там призвали всех небезразличных присоединяться к ИТ-Армии по ссылке .Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Mail.ru в Украине под запретом с 2017 года
Заметим, согласно Указу президента Украины №133/2017 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", ограничительные санкции предусматривают запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг по доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники", санкции также введены против ООО "Яндекс", российских компаний разработчиков-антивирусов "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб".
Атаки украинских хакеров на российскую инфраструктуру
Украинские хакеры продолжают наносить ущерб инфраструктуре страны-агрессора.
В январе ИТ-армия осуществила успешную кибератаку, приведшую к отключению сервера специальной связи Министерства обороны России.
В конце ноября 2023 года группа хакеров под названием Blackjack, возможно, связанная со Службой безопасности Украины, успешно сломала сайт министерства труда и социальной защиты РФ.
В декабре 2023 года стало известно, что Blackjack провели успешную кибероперацию, направленную на IT-инфраструктуру "Росводоканала". В январе 2024 года хакеры сломали инфраструктуру московского интернет-провайдера "М9ком" и нанесли ущерб его серверам. А через несколько дней под кибератаку попало российское госпредприятие, выполняющее все строительные подряды для министерства войны государства-агрессора.
Кроме того, 23 января 2024 года стало известно об атаке на московского интернет-провайдера, обслуживающего российские госструктуры.