Группа украинских хакеров взломала серверы московского интернет-провайдера: готовятся к мести за атаку на "Киевстар"

Группировка хакеров под названием Blackjack, которая, возможно, связана со Службой безопасности Украины, успешно взломала инфраструктуру московского интернет-провайдера "М9ком" и нанесла ущерб его серверам.

Об этом сообщил источник Hromadske в правоохранительных органах.

Речь идет об удалении 20 ТБ информации, включающей официальный веб-сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты и другие ресурсы. Эта хакерская атака привела к потере доступа к Интернету и телевидению части жителей Москвы.

"Кибервоины выгрузили более 10 Гб данных с почтового сервера и клиентских баз компании, которые выложили для исследования всеми желающими", - отметил источник.

Хакеры заявили, что "М9ком" - это одна из "разминочных" атак перед "реальной местью за взлом украинского оператора" "Киевстар".

Это не первая подобная "операция" хакеров Blackjack. В декабре 2023 года сообщалось, что они успешно осуществили масштабную кибероперацию, направленную на IT-инфраструктуру "Росводоканала" – крупнейшей российской частной компании, обеспечивающей водоснабжение для 7 миллионов потребителей. А перед этим, в конце ноября того же года, источники сообщали, что Blackjack успешно взломали сайт министерства труда и социальной защиты РФ и выгрузили оттуда большое количество секретной информации, касавшейся временно оккупированных регионов в Харьковской и Запорожской областях, а также их "руководства".

Хакерская атака на "Киевстар"

Напомним, 12 декабря у абонентов "Киевстара" исчезли связь и интернет, а сайт оператора перестал работать.

Компания сообщила о техническом сбое, в результате которого услуги для части абонентской базы могут быть недоступны. Позже стало известно, что причиной отсутствия связи стала хакерская атака. При этом оператор заверил, что персональные данные абонентов не были скомпрометированы.

СБУ открыла уголовное производство по факту этой атаки, причем предварительная квалификация происшествия довольно широкая - от вмешательства в работу информационных систем до государственной измены и нарушения законов и обычаев войны. Одной из версий стражей порядка является то, что к хакерской атаке причастны спецслужбы РФ.

Эти события повлекли ряд последствий, включая сбои в работе системы оповещения о воздушных тревогах, использующих сотовую связь. О таких проблемах сообщалось в ряде городов Киевской области, в Днепре, Черкассах и Умани.

В начале января 2024 года начальник украинской киберразведки Илья Витюк сообщил, что российские хакеры "залезли" в систему "Киевстар" еще в мае-2023. По его словам, они готовили масштабную кибератаку, которая должна была стать "большим предупреждением" для стран Запада.

Глава киберразведки добавил, что следователи СБУ все еще работают над установкой деталей кибератаки, а именно какой тип троянского или фишингового программного обеспечения мог быть использован для взлома.

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