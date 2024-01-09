Група українських хакерів зламала сервери московського інтернет-провайдера: готуються до помсти за атаку на "Київстар"

Угруповання хакерів під назвою Blackjack, яке, можливо, пов'язане зі Службою безпеки України, успішно зламало інфраструктуру московського інтернет-провайдера "М9ком" і завдало шкоди його серверам.

Про це повідомило джерело Hromadske у правоохоронних органах.

Мова йде про видалення 20 ТБ інформації, що включає офіційний веб-сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту та інші ресурси. Ця хакерська атака призвела до втрати доступу до Інтернету та телебачення для частини мешканців Москви.

"Кібервоїни вивантажили понад 10 Гб даних з поштового сервера та клієнтських баз компанії, які виклали для дослідження всіма охочими", — зазначило джерело hromadske.

Хакери заявили, що "М9ком" — це одна з "розминочних" атак перед "реальною помстою за злам українського оператора" "Київстар".

Це не перша подібна "операція" хакерів Blackjack. У грудні 2023 року повідомлялося, що вони успішно здійснили масштабну кібероперацію, спрямовану на IT-інфраструктуру "Росводоканалу" - найбільшої російської приватної компанії, що забезпечує водопостачання для 7 мільйонів споживачів. А перед цим, у кінці листопада того ж року, джерела повідомляли, що Blackjack успішно зламали сайт міністерства праці та соціального захисту РФ і вивантажили звідти велику кількість секретної інформації, яка стосувалася тимчасово окупованих регіонів у Харківській та Запорізькій областях, а також їхнього "керівництва".

Хакерська атака на "Київстар"

Нагадаємо, 12 грудня в абонентів "Київстару" зникли зв'язок та інтернет, а сайт оператора перестав працювати.

Компанія повідомила про технічний збій, в результаті якого послуги для частини абонентської бази можуть бути недоступні. Пізніше стало відомо, що причиною відсутності звʼязку стала хакерська атака. При цьому оператор запевнив, що персональні дані абонентів скомпрометовані не були.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом цієї атаки, причому попередня кваліфікація події є доволі широкою - від втручання в роботу інформаційних систем до державної зради та порушення законів і звичаїв війни. Однією з версій правоохоронців є те, що до хакерської атаки причетні спецслужби РФ.

Ці події спричинили низку наслідків, включаючи збої в роботі системи оповіщення про повітряні тривоги, що використовує стільниковий зв’язок. Про такі негаразди повідомлялося у низці міст Київської області, в Дніпрі, Черкасах та Умані.

На початку січня 2024 року начальник української кіберрозвідки Ілля Вітюк повідомив, що російські хакери "залізли" в систему "Київстар" ще в травні-2023. За його словами, вони готували масштабну кібератаку, яка мала стати “великим попередженням” для країн Заходу.

Голова кіберрозвідки додав, що слідчі СБУ все ще працюють над встановленням деталей кібератаки, а саме який тип троянського чи фішингового програмного забезпечення міг бути використаний для злому.

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