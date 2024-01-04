Российские хакеры проникли в систему "Киевстар" еще в мае-2023 - СМИ

Российские хакеры нашли способ войти в систему украинского телекоммуникационного гиганта "Киевстар" по крайней мере с мая 2023 года, они готовили масштабную кибератаку, которая должна была стать "большим предупреждением" для стран Запада. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил начальник украинской киберразведки Илья Витюк.

Вероятно, российские хакеры пытались проникнуть в систему "Киевстар" в марте 2023 года или даже раньше. Полный доступ к системе россияне, вероятнее всего, получили в ноябре, отметил он в интервью.

"Это нападение является большим предупреждением не только для Украины, но и для всего западного мира - чтобы он понял, что сейчас никто на самом деле не находится в безопасности", - уточнил Витюк.

Он добавляет, что следователи СБУ все еще работают над установкой деталей кибератаки и типа троянского или фишингового программного обеспечения, которое могло быть использовано для взлома.

По данным главы киберразведки, атака на "Киевстар" в декабре 2023 года привела к остановке большинства услуг оператора для примерно 24 миллионов пользователей в Украине. Эта атака уничтожила тысячи виртуальных серверов и ПК компании, "полностью уничтожив ядро ​​телекоммуникационного оператора".

Также по его оценкам, хакеры могли похитить личную информацию пользователей, определять местонахождение телефонов, перехватывать SMS-сообщения и, возможно, похищать аккаунты в Telegram. Впрочем, фактов утечки персональных данных и данных абонентов пока не обнаружено.

СБУ помогла "Киевстару" через несколько дней возобновить работу систем и отразить новые кибератаки, которые осуществлялись для нанесения еще большего ущерба оператору, добавляет эксперт.

Что произошло с Киевстаром?

12 декабря у абонентов "Киевстара" исчезли связь и интернет, а сайт оператора перестал работать.

Компания проинформировала о техническом сбое, в результате которого услуги для части абонентской базы могут быть недоступны. Позже стало известно, что причиной отсутствия связи стала хакерская атака. Оператор заверил, что персональные данные абонентов не были скомпрометированы.

СБУ открыла уголовное производство по факту этой атаки, причем предварительная квалификация происшествия довольно широкая - от вмешательства в работу информационных систем до государственной измены и нарушения законов и обычаев войны. Одной из версий стражей порядка является то, что к хакерской атаке причастны спецслужбы РФ.

Эти события повлекли за собой ряд последствий, среди которых – сбои в работе системы оповещения о воздушных тревогах, использующих сотовую связь. В частности, сообщалось о таких проблемах в ряде городов Киевской области, в Днепре, Черкассах и Умани.

О начале возобновление голосовой связи "Киевстар" сообщил вечером 13 декабря, мобильный интернет по всей стране заработал 15-го числа, а о полном восстановлении всех услуг президент компании сообщил 20 декабря.