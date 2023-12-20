Все работает: "Киевстар" полностью восстановил свои услуги

Мобильный оператор "Киевстар" восстановил все услуги, как в Украине, так и за рубежом. Об этом 20 декабря сообщил президент компании Александр Комаров в эфире общенационального телемарафона.

Он отметил, что последней услугой, которая была восстановлена, стал международный роуминг. Работу над этим завершили 19 декабря.

"Все услуги "Киевстар" работают без каких-либо ограничений", – рассказал Комаров.

По словам президента "Киевстара", данные об оттоке абонентов к другим мобильным операторам компания сможет увидеть через несколько дней.

"Все еще есть некоторые проблемы с внутренними системами мониторинга, аналитики, которые мы сейчас восстанавливаем, и думаю, что мы увидим уже реальную статистику через несколько дней", – добавил он.

Что произошло с Киевстаром?

12 декабря у абонентов "Киевстара" исчезли связь и интернет, а сайт оператора перестал работать.

Компания проинформировала о техничном сбое, в результате которого услуги для части абонентской базы могут быть недоступны. Позже стало известно, что причиной отсутствия связи стала хакерская атака. Оператор заверил, что персональные данные абонентов не были скомпрометированы.

СБУ открыла уголовное производство по факту этой атаки, причем предварительная квалификация происшествия довольно широкая – от вмешательства в работу информационных систем до государственной измены и нарушения законов и обычаев войны. Одной из версий правоохранителей является то, что к хакерской атаке причастны спецслужбы РФ.

Эти события повлекли за собой ряд последствий, среди которых – сбои в работе системы оповещения о воздушных тревогах, использующих сотовую связь. В частности, сообщалось о таких проблемах в ряде городов Киевской области, в Днепре, Черкассах и Умани.

О начале возобновления голосовой связи "Киевстар" сообщил вечером 13 декабря. А мобильный интернет по всей стране восстановили 15-го числа.

Сегодня, 20 декабря, "Киевстар" снова сообщил о сбоях в работе. Но через несколько часов проблема была решена.

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