В "Киевстаре" снова произошел сбой в работе: что говорят в компании

Утром среды, 20 декабря, пользователи мобильного оператора "Киевстар" снова сообщили о сбоях в работе, а именно отсутствии связи, невозможности проверить состояние счета и воспользоваться другими услугами в приложении.

В пресс-службе "Киевстар" заявили, что знают о проблеме и работают над ее устранением.

"Мы знаем, что сейчас возникают сложности с голосовой связью и работой мобильного приложения в ряде городов на западе и юге Украины. Специалисты компании работают над восстановлением сервисов", - говорится в сообщении.

В "Киевстар" заверили, что делают все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее и извинились перед абонентами за неудобства.

Между тем, пользователи жалуется на отсутствие мобильной связи и мобильного интернета. Также не доступны некоторые другие услуги.

Заметим, ранее столкнувшийся с масштабной кибератакой мобильный оператор "Киевстар" по состоянию на вечер 15 декабря возобновил доступ к мобильному интернету по всей Украине.

Хакерская атака на "Киевстар"

12 декабря в компании "Киевстар" заявили о мощной хакерской атаке, которая частично разрушила IT-инфраструктуру компании и стала наиболее значительным событием в истории украинского телекомрынка.

Злоумышленники поразили киберзащиту оператора мобильной связи "Киевстар" через скомпрометированную учетную запись одного из сотрудников.

При этом "Киевстар" заверил, что персональные данные абонентов скомпрометированы не были.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар". Сейчас квалификация события нетипично широкая - от вмешательства в работу информационных систем до государственной измены и нарушения законов и обычаев войны.

Ответственность за атаку уже взяло на себя одна из российских псевдохакерских группировок "Солнцепек". Она является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности.

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