13 декабря планируется запуск мобильной связи и интернета "Киевстар"

Киберспециалисты Службы безопасности Украины и специалисты "Киевстара" во взаимодействии с другими государственными органами продолжают работу по восстановлению сети после вчерашней хакерской атаки.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным расчетам, 13 декабря планируется возобновить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета.

"Цифровой инфраструктуре "Киевстара" был нанесен критический урон, поэтому восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок "Солнцепек". Она является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности.

"СБУ продолжает документировать кибератаку РФ по гражданской инфраструктуре Украины как очередное военное преступление рашистов", - отметили в ведомстве.

Хакерская атака на "Киевстар"

12 декабря в компании "Киевстар" заявили о мощной хакерской атаке, которая частично разрушила IT-инфраструктуру компании и стала наиболее значительным событием в истории украинского телекомрынка.

При этом "Киевстар" заверил, что персональные данные абонентов скомпрометированы не были.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар". Сейчас квалификация события нетипично широкая - от вмешательства в работу информационных систем до государственной измены и нарушения законов и обычаев войны.

В "Киевстаре" заявляли, что не знают, когда удастся возобновить предоставление услуг, но по состоянию на 20:00 12 декабря сообщили, что частично возобновили работу услуг фиксированной связи после масштабного сбоя и планируют возобновить другие услуги в среду.